60 000 nouveaux millionnaires en Bitcoin (BTC) ont émergé en 2023

Le long bear market de 2023 n’a pas fait que des malheureux. Un rapport de Finbold montre en effet que plusieurs dizaines de milliers de nouveaux millionnaires en Bitcoin (BTC) ont émergé depuis janvier dernier.

Les millionnaires en Bitcoin de plus en plus nombreux

Selon le rapport, il y a désormais 88 628 millionnaires en Bitcoin, si l’on en croit les données on-chain. La hausse est plus que substantielle : il n’y en avait « que » 28 084 au 5 janvier. Le nombre de millionnaires en BTC a donc triplé en moins d’un an. La majorité d’entre eux détient de 1 à 10 millions de dollars. Ceux qui détiennent plus de 10 millions de dollars en Bitcoin sont au nombre de 6 666.

Cette progression conséquente est bien sûr dûe en partie à la hausse du cours du Bitcoin, à laquelle on assiste en ce moment. La plus grande cryptomonnaie affiche ce matin près de 37 000 dollars, alors qu’elle a vivoté autour des 30 000 dollars pendant la majorité de l’année.

Cela s’explique aussi par un retour des institutionnels, qui s’étaient montrés frileux avec le BTC ces derniers mois. Selon Erik Anderson, un analyste de Global X, l’on voit désormais un retour des grands investisseurs vers la cryptomonnaie. Ils ont semble-t-il été rassurés par plus de clarté réglementaire :

« Une raison majeure de ce changement est la progression sur le front réglementaire. Par exemple, le Bitcoin a été jugé comme une marchandise plutôt qu’un titre financier. […] De plus, les victoires judiciaires récentes établissent des précédents puissants qui contribuent à établir des règles pour l’industrie crypto. »

Cela a été le cas pour l’affaire de Ripple et de la SEC. Le jugement de Sam Bankman-Fried a également contribué à un sentiment de renormalisation. Tout cela s’est donc conjugué pour alléger la pression et attirer à nouveau les institutionnels.

Le cours du Bitcoin dépassera-t-il les 40 000 dollars ?

Sur l’année, le cours du BTC affiche une nette progression de +121%. Sur le mois qui vient de s’écouler, il a pris +40%, porté par ce regain d’enthousiasme. Le 9 novembre dernier, il avait brièvement dépassé les 38 000 dollars, les yeux sont donc rivés sur le prochain seuil psychologique, à 40 000 dollars.

Au cours du week-end qui vient de s’écouler, le Bitcoin a évolué dans un range situé entre 36 000 et 37 500 dollars. Poursuivra-t-il alors sa hausse ? Le risque est le surachat technique, comme l’expliquait notre analyste Vincent Ganne. Ce qui semble cependant certain, c’est que le BTC est loin d’être à l’agonie, comme le soulignait Erik Anderson :

« Nous continuons de voir une demande globale résiliente pour la cryptomonnaie au cours de nombreuses phases de marché. La cryptomonnaie a été éprouvée par des bear markets prolongés, au cours desquels elle a souvent été donnée pour morte. »

Comme souvent, c’est la résilience du Bitcoin qui est donc notable, crise après crise et année après année.

Sources : Finbold, Coindesk

