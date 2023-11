Bitcoin, le marché en surachat technique ? – Analyse exclusive de Vincent Ganne pour Cryptoast Research

Vincent Ganne délivre son Friday Briefing, analyse hebdomadaire complète du marché crypto, aussi bien pour le Bitcoin et les altcoins, pour tous les membres de Cryptoast Research. Au menu cette semaine, les ETF, l'évolution du cours des cryptos, l'inflation aux États-Unis et toutes les données clés du moment.

Cette vidéo est un échantillon des analyses techniques que Vincent Ganne réalise quotidiennement pour Cryptoast Research. Pour une immersion complète et des analyses techniques poussées, rejoignez Cryptoast Research. (Déjà abonné ?)

Analyse exclusive de Vincent Ganne du 10 novembre

Nous sommes le 10 novembre, et notre analyste Vincent Ganne revient avec une analyse complète du marché crypto pour les membres de notre groupe privé Cryptoast Research.

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Le Bitcoin et l'ensemble du marché des cryptomonnaies maintiennent une tendance haussière solide, particulièrement depuis que le BTC a dépassé les 32 000 dollars. Cependant, doit-on craindre le surachat ?

Au menu cette semaine, le traitement des ETF Bitcoin spot et leur potentiel impact : catalyseur officiel du prochain bull run ? Mais également un tour d'horizon du marché des altcoins, de la psychologie boursière actuelle, l'inflation aux États-Unis ainsi qu'une analyse complète de l'évolution du cours du Bitcoin.

Voici un avant-goût de la vidéo du jour réalisée par Vincent Ganne pour les membres de Cryptoast Research. Son analyse du Friday Briefing est à retrouver tous les vendredis pour un tour d'horizon complet du marché crypto.

Aux côtés de nos analystes spécialisés dans l'analyse on-chain, la finance décentralisée (DeFi), les airdrops et plus largement l'ensemble de l'écosystème blockchain, Vincent Ganne intervient sur Cryptoast Research pour délivrer ses connaissances au travers d'une vidéo par jour dans laquelle il fait un point sur le marché de la crypto et de la finance traditionnelle.

Vous aussi, profitez d'une immersion complète dans l'écosystème des cryptomonnaies au sein d'une communauté soudée et vivante en rejoignant Cryptoast Research.

