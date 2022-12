Bitcoin serait-il utile pour défendre les droits des citoyens ? The Human Rights Foundation, organisation défendant les droits de l'homme à travers le monde, vient de distribuer 325 000 dollars de subvention à des projets liés de près ou de loin à l'écosystème Bitcoin (BTC) pour leurs activités en faveur des libertés individuelles.

Un soutien pour l'écosystème Bitcoin (BTC)

Alors que la méfiance des régulateurs et d'une partie des institutions se renforce à l'égard des cryptomonnaies depuis la chute de FTX, les organisations à but non-lucratif continuent d'être aux côtés du secteur. Récemment, The Human Rights Foundation a financé 12 projets autour de l'écosystème Bitcoin (BTC) pour un total de 325 000 dollars distribués.

À but non-lucratif, l'objectif de cette fondation est de promouvoir le respect des droits de l'homme à l'international. En outre, les valeurs qu'elle défend sont proches de celles de l'écosystème Web3 en soutenant un accès mondial et sécurisé à la finance pour tous, comme soulignées sur son site web :

« En 2020, The Human Rights Foundation a lancé un fonds destiné à soutenir les développeurs de logiciels qui rendent le réseau Bitcoin plus privé, décentralisé et résilient afin qu'il puisse mieux servir d'outil financier aux militants des droits de l'homme, aux organisations de la société civile et aux journalistes du monde entier. »

Concernant les récentes participations financières de la fondation, elles ont principalement eu lieu en Afrique, en Amérique centrale, en Asie du Sud, au Moyen-Orient et dans l'est de l'Europe. Ces zones géographiques sont stratégiques car ce sont des lieux où l'innovation liée au réseau Bitcoin se développe le plus rapidement auprès des populations locales.

Qui a bénéficié de ces fonds ?

À propos des structures ayant reçu une subvention, nous pouvons les découper en trois catégories. D'un côté, nous retrouvons des codeurs qui participent directement à l'amélioration de la blockchain Bitcoin en concentrant leurs activités sur la sécurité et la scalabilité du réseau, tels que les développeurs Gleb Naumenko et Matias Furszyfer.

D'un autre côté, nous distinguons des projets axés sur la démocratisation de Bitcoin au plus grand nombre. De ce fait, les projets comme Bitcoin4India et Bitcoin Mountain ont été récompensés de 25 000 dollars chacun pour leur participation à l'éducation des populations indiennes et camerounaises au sujet du Bitcoin.

Enfin, des financements ont été aussi accordés aux projets New Belarus et Raseef 22, dont l'objectif est d'améliorer le respect des droits de l'homme dans des régions sous tension politique où Bitcoin peut être utilisé comme un vecteur de démocratie représentative.

Depuis la création de son fonds dédié au Bitcoin en 2020, The Human Rights Foundation a distribué des subventions à une soixantaine de développeurs au sein d'une vingtaine de projets différents, pour un total estimé à 1,8 million de dollars.

Si vous souhaitez donner à la fondation : https://hrf.org/devfund

Si vous voulez soumettre des projets à soutenir, envoyer un mail ici : [email protected]

