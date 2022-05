Le 13 mars dernier, Meta a envoyé 5 dépôts au bureau des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) pour acquérir le nom « Meta Pay » :

Meta Platforms Inc. (i.e. Facebook) has filed 5 new trademark applications for:

"META PAY"

The filings indicate that @Meta plans to launch a payment platform called "META PAY" for users to exchange old-fashioned regular money and cryptocurrencies.#Meta $FB#Metaverse pic.twitter.com/W2ObxgAWfl

— Josh Gerben (@JoshGerben) May 18, 2022