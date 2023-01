Luno, une filiale de Digital Currency Group (DCG), licencie 35 % de ses effectifs

Les difficultés continuent de s'accumuler pour le géant Digital Currency Group (DCG). Après avoir récemment été placé sous enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le groupe voit sa filiale Luno dans l'obligation de licencier 35 % de son personnel.

Acquise en septembre 2020 par Digital Currency Group, Luno est une plateforme d'échange de cryptomonnaies présente à l'international qui possédait une place de choix en Afrique du Sud et au Nigeria.

Par ailleurs, DCG avait participé au fonds d'amorçage de Luno en 2014. À cette époque, Barry Silbert, le PDG du groupe, vantait les mérites et les « opportunités considérables d'expansion » de Luno, qui est par ailleurs restée sous l'égide du PDG prérachat, à savoir Marcus Swanepoel.

C'est lui-même qui a informé son personnel de cette vague de licenciements massifs lors d'une réunion publique mercredi dernier, invoquant les difficultés que rencontrait le marché des cryptomonnaies :

« 2022 a été une année incroyablement difficile pour l'industrie technologique au sens large et en particulier pour le marché des cryptomonnaies. Luno n'a malheureusement pas été immunisée contre ces turbulences, ce qui a affecté notre croissance globale et nos chiffres d'affaires. »

Selon un porte-parole de l'entreprise ayant parlé à la chaîne CNBC, les licenciements dont il est question ici concernent principalement les équipes de marketing de l'entreprise, bien que le nombre d'individus concerné avoisinerait environ 330 personnes.

Tout comme à ses sociétés sœurs également sous l'égide de Digital Currency Group, le marché de 2022 n'aura pas fait de cadeau à Luno, qui s'était pourtant préparée à faire face à de nombreux cas de figure, selon son PDG :

« Bien que nous ayons anticipé un ralentissement [du marché] et planifié de manière proactive un modèle d'entreprise et de financement qui peut être résilient à certains de ces facteurs, l'ampleur et la vitesse de tout ce qui se passe, et surtout en même temps, ont mis une pression significative sur notre plan initial »