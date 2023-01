Bilan 2022 : comment les entreprises crypto ont-elles traversé le bear market ?

Beaucoup d'entreprises liées aux cryptomonnaies ont déposé le bilan ou connaissent de grandes difficultés suite à l'importante chute des cours ayant eu lieu tout au long de l'année 2022. Voici un bilan non exhaustif des principales entreprises touchées par ce marché baissier.

Un passage obligatoire

Baptême du feu imposé à toute entreprise et projet évoluant dans le monde des cryptomonnaies : apprendre à survivre en bear market, c'est-à-dire durant un marché baissier. Ces périodes sont accompagnées d’une forte réduction d’activité, mais aussi d'importantes baisses de rentabilité.

Les nouveaux entrants y sont confrontés plus durement que les entreprises présentes dans l’écosystème depuis de nombreuses années. Néanmoins, les faillites et difficultés ne concernent pas uniquement les entreprises ayant vu le jour pendant le dernier cycle haussier.

Faisons un point sur les principales entreprises et projets ayant mis la clé sous la porte ou connaissant de fortes difficultés.

L'industrie du minage touchée de plein fouet

Un secteur subit davantage ce marché baissier : l’industrie du minage. Elle fait face à la fois à une baisse du cours du Bitcoin, à une crise énergétique, à l’abandon du minage par Ethereum, ainsi qu’à l’arrivée de nouveaux entrants.

Cela se matérialise de plusieurs manières :

Les revenus des mineurs chutent fortement. Le nombre de bitcoins gagnés ne change pas, mais leur valeur a été divisée par 3 depuis le début de l’année ; Le prix de l’électricité a fortement augmenté compte tenu du contexte géopolitique : notamment de la guerre en Ukraine ; Malgré des conditions moins favorables, de nouveaux entrants se lancent dans le minage et la difficulté pour les mineurs de gagner des bitcoins a encore augmenté ce qui diminue leurs revenus.

Pour couronner le tout, des machines de minage achetées au prix fort en 2021 ont vu leur prix dévisser sur 2022. Ainsi, la valeur des équipements des mineurs a fortement baissé tout au long de l’année.

Plusieurs entreprises de minage ont fait faillite en 2022, on peut citer Core Scientific ou Compute North. D’autres sont fortement en difficulté et seraient proches de la faillite comme Argo Blockchain, Greenidge ou Iris Energy qui lèvent des fonds ou restructurent leurs dettes pour tenter de redresser la barre.

En moyenne, sur l’année 2022, le cours des actions des entreprises de minage cotées en bourse a perdu 91,05% :

Société de mining cotée en bourse Cours de l'action au 01/01/2022 Cours de l'action au 31/12/2022 Évolution du cours sur 2022 Marathon Digital Holdings Inc 32,89 $ 3,42 $ - 89,60 % Stronghold Digital Mining Inc 13,16 $ 0,48 $ - 96,35 % Hive Blockchain Technology 17,3 $ CAN 1,95 $ CAN - 88,76 % Riot Blockchain 22,74 $ 3,39 $ - 85,09 % Hut 8 Mining Corp 10,32 $ CAN 1,16 $ CAN - 88,76 % Argo Blockchain 90 £ 6,9 £ - 93 % Digihost Technology Inc 5,94 $ CAN 0,47 $ CAN - 92,09 % BIT Mining Ltd - ADR 62,5 $ 1,58 $ - 97,47 % Bit Digital Inc 6,08 $ 0,6 $ - 90,13 % Iris Energy Ltd 15,23 $ 1,25 $ - 91,79 % Terawulf Inc 14,44 $ 0,67 $ - 95,36 % Bitfarms Ltd 6,63 $ CAN 0,59 $ CAN - 91,55 % Cipher Mining Inc 4,61 $ 0,56 $ - 87,85 % CleanSpark Inc 9,59 $ 2,04 $ - 78,73 % Core Scientific Inc 10,43 $ 0,08 $ - 99 ,23 %

Les performances depuis début 2023 des entreprises liées au minage sont à la hausse. On notera notamment l'évolution du cours de l'entreprise Argo Blockchain qui du 1er janvier 2023 au 24 janvier a pris plus de 100 %.

Une des raisons pourrait être le fait que certains acteurs fassent faillite et laissent ainsi plus de revenus aux entreprises encore en course. Il y a aussi le fait que certaines arrivent à lever des fonds ou à conclure des deals comme Argo Blockchain ou Core Scientific.

D'autres entreprises dans la tourmente

Le cours des autres entreprises crypto en bourse, hors minage, a été également fortement impacté par l’état du marché des cryptomonnaies. Sur 2022, la valeur des actions liées aux cryptos a baissé de 75 % en moyenne.

Société crypto cotée en bourse Cours de l'action au 01/01/2022 Cours de l'action au 31/12/2022 Évolution du cours sur 2022 Coinbase 251,05 $ 35,39 $ - 85,90 % MicroStrategy 558,26 $ 141,57 $ - 74,64 % Galaxy Digital 23,59 $ CAN 3,87 $ CAN - 83,59 % Silvergate Capital 148,98 $ 17,4 $ - 88,32 % Block (anciennement Square) 164,03 $ 62,84 $ - 61,69 % Robinhood 18,44 $ 8,14 $ - 55,86 %

Coinbase est une plateforme d’échange et de stockage de cryptomonnaies pour particuliers, professionnels et institutionnels.

MicroStrategy est une société de logiciels informatiques, elle a choisi d’intégrer du Bitcoin à sa trésorerie et possède plus de 130 000 bitcoins.

Galaxy Digital est une société qui propose de nombreuses solutions pour accompagner les entreprises et institutions dans l’univers des cryptomonnaies.

Silvergate Capital est une banque californienne qui est fortement impliquée dans l'écosystème des cryptomonnaies.

Block , anciennement Square, est une entreprise spécialisée dans les paiements et les services financiers. Block développe notamment Cash App, une application pour acheter et dépenser du Bitcoin

Robinhood est une société qui propose des services de trading dont les cryptomonnaies font partie des produits préférés de leurs utilisateurs.

👉 Comment acheter du Bitcoin facilement ?

De nombreuses faillites et échecs

Beaucoup d’autres entreprises et projets n’ayant aucun lien avec le minage ont fait faillite. Voici un récapitulatif des principales banqueroutes avec les montants de déficit ou de pertes (montants dus / endettement) correspondant.

Janvier 2022

Wonderland : 1,9 milliard de dollars de perte. Protocole de finance décentralisée (DeFi) sur la blockchain Avalanche cofondé par un criminel et arnaqueur connu du milieu crypto.

Mai 2022

Terraform Labs / Terra : 40 milliards de dollars de perte liée à la chute du stablecoin UST et à la cryptomonnaie LUNA de l'écosystème Terra.

Three Arrows Capital : 3,5 milliards de dollars de perte. Fonds d'investissement spécialisé dans les cryptomonnaies fortement exposé à l'écosystème Terra.

Juin 2022

Celsius Network : 1,2 milliard de dollars de déficit. La plateforme proposait à ses utilisateurs des rendements sur leurs cryptomonnaies avec le lending.

Babel Finance : 280 millions de dollars de perte pour l'exchange crypto hongkongais qui proposait également des rendements sur les cryptos.

Vauld : 70 millions de dollars de déficit, la plateforme singapourienne proposait des dépôts et des emprunts en cryptomonnaie et devait être rachetée par Nexo.

Juillet 2022

Voyager Digital : 1,3 milliard de dollars de créance. L'exchange devait être racheté par FTX, mais passe finalement sous le pavillon de Binance.

Zipmex : 50 millions de dollars de perte

Août 2022

Hodlnaut : 190 millions de dollars de perte pour la plateforme singapourienne de prêts et d'emprunts crypto.

Nuri (anciennement Bitwala) : cette crypto-banque allemande a déposé le bilan et n'est plus en activité aujourd'hui.

Septembre 2022

CoinFlex : 84 millions de dollars de déficit pour la plateforme d'échange spécialisée dans le trading de produits dérivés sur cryptomonnaies.

Compute North : 500 millions de dollars de déficits pour l'entreprise spécialisée dans le minage de Bitcoin.

Octobre 2022

Freeway : 100 millions de dollars de perte pour la plateforme de staking crypto proposant des rendements délirants.

Novembre 2022

Iris Energy : 232 millions de dollars de déficit concernant l'entreprise spécialisée dans le minage.

FTX : plus de 10 milliards de dollars de perte pour la deuxième plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde.

BlockFi : plus de 1 milliard de dollars de perte pour la société qui fournissait des rendements sur des cryptomonnaies

Décembre 2022

Core Scientific : 1,3 milliard de dollars de déficit concernant l'entreprise spécialisée dans le mining.

Sur 2022, ce sont près de 100 milliards de dollars qui manquent à l'appel.

Pourquoi autant de faillites en 2022 ?

La plupart des faillites sont survenues suite à la chute de l'écosystème Terra et de son stablecoin algorithmique, l’UST. Un stablecoin est une cryptomonnaie dont la valeur est censée être stable. Dans le cas de l’UST son prix devait être équivalent à 1 dollar.

Suite à de nombreux événements, la valeur de l’UST est passée sous le dollar et s’est rapprochée de zéro. Dans le même temps, le prix de la cryptomonnaie LUNA, impliquée dans le processus de stabilisation du stablecoin UST s’est également effondré à cause d’une augmentation soudaine et importante de la quantité de tokens en circulation.

👉 Tout comprendre à la chute de l'UST

Suite à la chute de l'écosystème Terra, le fonds d'investissement Three Arrows Capital (3AC) s'est retrouvé en forte difficulté. En effet, les dirigeants du fonds avaient fortement misé sur l'écosystème Terra et plus globalement sur le fait que les cryptomonnaies ne verraient pas leurs prix baisser avant un long moment. Ils appelaient cela le supercycle.

👉 Notre article explicatif sur la déroute de 3AC

Compte tenu de la conjoncture économique du marché, de nombreux particuliers, mais aussi institutionnels, ont souhaité récupérer leurs fonds bloqués sur certaines plateformes qui généraient des rendements. Il s'est avéré qu'une partie d'entres elles avaient eu une gestion calamiteuse et présentaient des trous dans les caisses comme Celsius Network.

D'autres prêteurs ont demandé à se faire rembourser les prêts accordés à certaines plateformes crypto.

À quoi s'attendre en 2023 ?

2023 démarre dans la continuité de 2022 avec plusieurs faillites déjà annoncées comme celle de Wyre, entreprise spécialisée dans les paiements en cryptomonnaies.

Mais aussi avec Genesis qui s'est officiellement déclaré en faillite et qui devrait plus de 3 milliards de dollars à différents créanciers, dont près de 10 millions au courtier français Coinhouse.

La faillite de Genesis pourrait d'ailleurs déclencher des réactions en chaîne. En effet, c'est tout le groupe DCG (Digital Currency Group) qui est en difficulté et qui met aussi d'autres acteurs dans l'embarras à l'instar de Gemini.

👉 Genesis est officiellement déclarée en faillite tandis que Gemini prépare une action en justice

