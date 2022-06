Three Arrow Capital : un fonds de cryptomonnaies bientôt insolvable ?

Vers un avenir incertain. Le célèbre fonds de cryptomonnaies, Three Arrow Capital, risque l’insolvabilité après avoir été liquidé par ses prêteurs.

Parmi ses paris à risque, la société d'investissement compte notamment la plateforme Deribit et BlockFi. D'ailleurs, cette dernière est fortement exposée à l'entreprise de lending Celsius, qui est actuellement dans une situation difficile.

Au total, Three Arrow Capital a fait face à des centaines de millions de dollars de liquidations. D’après certaines sources, ce montant s'élèverait à 400 millions de dollars. Colin Wu, crypto reporter pour Wu Blockchain, indique :

« L’adresse indiquée comme Three Arrows Capital a une position collatérale de 211 999,12aWETH (d'une valeur de 235 millions de dollars) sur Aave V2 et une dette totale de 183 millions de dollars en USDC et USDT. Si l'ETH tombe vers 1014 dollars, la position collatérale sera liquidée. »