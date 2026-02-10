Le layer 2 MegaETH annonce l'ouverture de son mainnet - À quand le lancement de son token MEGA ?

Dans le secteur en plein essor des layer 2 associés à Ethereum, le projet MegaETH a rencontré une certaine popularité suite au soutien affiché par Vitalik Buterin. Son mainnet vient officiellement d’ouvrir ses portes au public avec plus de 50 applications déjà disponibles.

MegaETH lance son mainnet

Depuis maintenant plusieurs années, le développement de la blockchain Ethereum implique le déploiement conjoint d'un véritable écosystème peuplé d'un nombre croissant de layer 2, principalement destinés à augmenter sa capacité de mise à l'échelle (scalabilité) tout en réduisant ses frais de transaction.

Une multitude au sein de laquelle le projet MegaETH a rapidement attiré l'attention des investisseurs, notamment du fait de l'implication du cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, dans l'un de ses premiers cycles de financement, opéré en juin 2024.

✍️ Qu'est-ce que MegaETH ? Tout savoir sur ce layer 2 soutenu par Vitalik Buterin

Quoi qu'il en soit, le projet MegaETH poursuit son développement en annonçant l'ouverture officielle et complète de son mainnet au public en ce début de semaine. Un écosystème qui compte déjà une cinquantaine d'applications décentralisées (dApps), avec la promesse d'offrir une « blockchain en temps réel » garantissant un débit de 50 000 transactions par seconde et des temps de bloc de 10 millisecondes.

Un écosystème dont la porte d'entrée prend la forme d'une « plateforme complète » répondant au nom de « Rabbithole », en capacité de gérer les actifs et les événements de MegaETH sur une interface unique et adaptative.

Ceci marque le début de notre aventure en tant qu’écosystème. Attendez-vous à un déploiement progressif d’applications, mais aussi aux inévitables ajustements d’un projet encore jeune. MegaETH

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Une TGE du token MEGA en attente de performances suffisantes

À la différence d'autres projets du genre, l'ouverture de ce mainnet ne coïncide pas avec la procédure de génération (TGE) du token MEGA, natif de MegaETH.

En effet, cet événement attendu interviendra uniquement - dans un délai de 7 jours - lorsque sa blockchain aura atteint l'un des 3 indicateurs de performance définis par son équipe de développement :

Une quantité de stablecoins USDm en circulation de 500 millions de dollars sur 30 jours ;

Le lancement de 10 applications natives de MegaETH (MegaMafia) sur son mainnet ;

La génération de plus de 50 000 dollars de frais quotidiens sur 30 jours par 3 de ses applications.

🗞️ MegaETH à l'origine d'une opération de pre-deposit chaotique pour son stablecoin USDm

Un battage médiatique qui ne semble toutefois pas délivrer l'ensemble de ses promesses, selon les premiers constats disponibles. En effet, la blockchain de MegaETH affiche actuellement tout juste 30 transactions par seconde (TPS) selon les données disponibles sur son site officiel, bien loin des 50 000 promises sur le papier.

Et que dire des spécialistes de la finance décentralisée (DeFi), comme le compte AZK Crypto qui explique déjà sur le réseau X avoir « rarement vu un lancement aussi nul, pour un projet attendu ».

Et autant dire que le désintérêt pour les layer 2 récemment affiché par Vitalik Buterin ne va rien arranger.

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Source : MegaETH

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.