Iran : l'utilisation des cryptomonnaies explose, dans un contexte de répression sanglante

Le recours aux cryptomonnaies explose en Iran, dans un contexte de révolte populaire réprimée dans le sang. Selon un rapport de Chainalysis, c’est à la fois l’État iranien et la population qui se tourneraient massivement vers les cryptos.

Les Iraniens se ruent vers les cryptomonnaies

L’Iran est coupé du monde depuis la semaine dernière, le régime autoritaire ayant supprimé l’accès à Internet pour sa population. Pour autant, l’observation des flux financiers sur la blockchain depuis le début de l’année permet de montrer que les cryptomonnaies sont devenues un des piliers des changements en cours dans le pays.

Un rapport récent de Chainalysis indique en effet que les Iraniens se sont tournés vers les cryptomonnaies face à une situation économique catastrophique : le rial a chuté de 90 % depuis 2018 et le pays fait face à un taux d’inflation de 40 à 50 %. De manière notable, ce n’est pas uniquement la population civile qui y a recours : la moitié du volume observable vient du corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), l’organisation paramilitaire du régime :

Le CGRI a largement exploité les actifs numériques pour financer ses activités malveillantes, tant sur le plan intérieur qu’à travers son réseau de forces mandataires à travers le Moyen-Orient.

👉 Sur le même sujet – L’Iran compte échanger des cryptomonnaies contre des missiles balistiques

L’écosystème crypto a explosé en 2025 en Iran, atteignant 7,7 milliards de dollars de volume. Le rapport note par ailleurs que les pics d’activité correspondent aux pics de tension géopolitiques :

Évolution des volumes d’échange de cryptomonnaies depuis 2023 en Iran

Les Gardiens de la révolution font des cryptomonnaies un outil majeur

Selon Chainalysis, la progression du volume lié aux Gardiens de la révolution a évolué en miroir de leur contrôle croissant sur l’économie iranienne et sur ses institutions politiques :

En 2024, le volume de fonds reçus on-chain par des adresses associées au CGRI a dépassé 2 milliards de dollars, avant de grimper à plus de 3 milliards de dollars en 2025. Fait notable : même ces chiffres exceptionnels constituent une estimation minimale, car ils ne prennent en compte qu’un nombre limité d’adresses, identifiées à partir des désignations de sanctions visant des portefeuilles du CGRI par l’OFAC américain.

Le rapport souligne que des volumes non comptabilisés existent et que le réseau financier dans son ensemble semble être bien plus conséquent, avec des sociétés écrans et financeurs discrets :

Nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente à mesure que […] des segments plus importants de leur réseau de blanchiment seront mis au jour.

Les Iraniens retirent leurs cryptomonnaies en temps de crise

Le rapport note également que les retraits ont explosé dans les jours qui ont mené aux coupures Internet. La population civile a massivement retiré des Bitcoins vers des adresses individuelles. Ce sont à la fois le nombre de transferts et les montants en jeu qui ont augmenté, dans un contexte de cristallisation des tensions.

Cette hausse suggère que les Iraniens prennent possession de bitcoins à un rythme nettement plus élevé pendant les périodes de protestation qu’auparavant. Ce comportement constitue une réponse rationnelle à l’effondrement du rial iranien, qui a perdu la quasi-totalité de sa valeur.

Le rapport souligne par ailleurs que le Bitcoin n’est pas uniquement utilisé pour préserver le capital des Iraniens. Sa résistance à la censure et sa liquidité permet une plus grande flexibilité en termes de paiement. C’est par ailleurs une tendance observable dans d’autres pays soumis à des tensions économiques ou à des effondrements.

👉 Tout comprendre à la décentralisation et la distribution des cryptomonnaies

La situation en Iran reste critique, les organisations humanitaires faisant état de plusieurs centaines voire plusieurs milliers de morts exécutés par le régime. Mais le pays continue à faire l’objet d’un blackout, ce qui rend la circulation d’informations difficile. Selon le Nouvel Obs, toutes les communications numériques passent désormais par un point de sortie unique, contrôlé par les Gardiens de la révolution.

Source : Chainalysis

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.