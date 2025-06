Interrogé par nos confrères de Decrypt à l’occasion de la conférence Bitcoin 2025, l’ex-PDG de BitMEX s’est montré comme souvent optimiste au sujet du Bitcoin (BTC). Il envisage en effet un franchissement du seuil des 250 000 dollars d’ici à la fin de l’année.

Selon Arthur Hayes, la Réserve fédérale pourrait accélérer son impression de dollars américains cette année. Cela conduirait en retour les investisseurs vers des actifs déflationnistes… Dont le Bitcoin.

L’autre facteur serait les élections de mi-mandat, qui approchent aux États-Unis. Alors que Donald Trump a essayé d’instaurer une politique douanière stricte – avec un succès mitigé – il pourrait alléger sa politique économique extérieure, toujours selon Arthur Hayes :

Le fondateur de BitMEX estime que les États-Unis vont plutôt commencer à taxer les avoirs étrangers en obligations, actions et terrains, plutôt que les importations.

En ce qui concerne l’ETH d’Ethereum, la seconde plus grande cryptomonnaie du moment, Arthur Hayes estime qu’elle franchira le cap des 5000 dollars.

Je pense que l’ETH pourrait aller à 4 000 ou 5 000 dollars cette année. C’est la blockchain de niveau 1 la plus détestée, et en général, on veut être positionné sur l’actif le plus détesté au moment du retournement.