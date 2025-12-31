Les hommes les plus riches du monde ont gagné 2 200 milliards de dollars de plus en 2025

Les plus fortunés ne connaissent pas la crise. Les milliardaires ont connu une année de gains records, engrangeant plus de 2 200 milliards de dollars. Qui figure dans le palmarès ?

Année record pour les ultrariches

Selon Bloomberg, les marchés financiers ont porté la fortune des ultrariches cette année, que cela soit via les actions, les cryptomonnaies ou les métaux précieux. Ils ont ainsi gagné 2 200 milliards de dollars combinés en 2025.

Les 500 personnes les plus fortunées au monde détiennent ainsi désormais 11 900 milliards de dollars, une fortune boostée par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux Etats-Unis :

Ces gains [...] ont été dopés par la victoire électorale de Donald Trump fin 2024 et n’ont été brièvement freinés que par les craintes liées aux droits de douane en avril.

La Tech au premier plan, Elon Musk talonné par Larry Ellison

Sans surprise, l'enthousiasme lié à l'intelligence artificielle a porté les gains de cette année. Et les fortunes sont encore concentrées : un quart des gains rapportés par Bloomberg est détenue par huit personnalités seulement.

Elles incluent Larry Ellison (Oracle), Elon Musk (Tesla), Larry Page (Alphabet/Google), Jeff Bezos (Amazon). Elon Musk reste l'homme le plus riche du monde, même s'il a été brièvement dépassé par Larry Page au cours de l'année.

Malgré cette forte concentration, le casting des ultrariches s'est diversifié : les 8 personnes mentionnées représentaient 43 % des gains en 2024.

Les cryptomonnaies grandes gagnantes... Puis perdantes

Le rapport de Bloomberg mentionne par ailleurs que si les cryptos n'avaient pas connu la chute de ces derniers mois, elles auraient été parmi les actifs les plus explosifs de 2025 :

Avant la récente vague de ventes, les cryptomonnaies étaient également en bonne voie de dépasser les rendements des actions sur l’année : le Bitcoin a atteint des sommets historiques après la victoire électorale de Trump et a prolongé cette hausse lorsque l’administration a approuvé une série de politiques favorables aux cryptomonnaies.

Parmi les grands "perdants" de l'année, on trouve ainsi Michael Saylor (Strategy) qui a vu sa fortune passer de 3,8 milliards de dollars à 2,6 milliards de dollars. Un signe de l'année inédite des cryptomonnaies qui ont côtoyé des sommets, avant de revenir sur terre en cette fin 2026.

Source : Bloomberg

