Lors de la conférence Bitcoin 2025 à Las Vegas, la communauté crypto a réalisé une prouesse historique : plus de 4 000 paiements en bitcoin (BTC) effectués en une seule journée. Ce record a été validé par le Guinness World Records, et rappelle l'utilité première du Bitcoin : faciliter les paiements au quotidien.

Nouveau record pour les paiements en Bitcoin

C'est un record du monde. Le 29 mai 2025, lors de la conférence Bitcoin 2025 à Las Vegas, les participants ont passé un nouveau cap : 4 001 transactions ont été réalisées en bitcoin sur des terminaux de paiement. Et cela en seulement huit heures. Ce record, validé par le Guinness World Records, a été rendu possible grâce au Lightning Network, un réseau décentralisé bâti en surcouche du réseau Bitcoin, permettant des paiements quasi instantanés avec des frais plus bas.

Ces paiements ont bel et bien servi à acheter des produits réels : t-shirts, burgers ou encore NFTs, comme on le ferait avec une carte bancaire. Une nouvelle preuve que le bitcoin peut réellement fonctionner comme un moyen de paiement. Des portefeuilles compatibles comme Blink, Muun et Breez ont facilité les transactions, mais certains participants ont même utilisé des Bolt Cards, des cartes NFC permettant de payer en bitcoin d'un simple geste.

Ce n'était pas théorique. Ce n'était pas une démonstration. C'était le Bitcoin utilisé comme prévu — comme de l'argent. Sandy Carter

Alors que la communauté Bitcoin débat depuis longtemps pour savoir s'il est plus adapté pour de l'investissement ou pour les transactions quotidiennes, cette journée a fait taire, au moins pendant quelques heures, ceux qui estiment que le Bitcoin n'est pas adapté aux paiements du quotidien.

Une démonstration grandeur nature de l'adoption du Bitcoin

Alors, réserve de valeur ou moyen de paiement ? Le record du Bitcoin 2025 à Las Vegas a montré que, avec l'infrastructure adéquate, le BTC, dont le cours a dépassé les 100 000 dollars ces derniers jours, est capable de remplir les deux fonctions.

Le succès de ce projet repose sur plusieurs éléments clés : le Lightning Network, déjà évoqué plus haut dans l'article, qui a permis des paiements rapides et peu coûteux, même pour des montants inférieurs à 5 dollars, facilitant ainsi les microtransactions. Mais au-delà de l'aspect technologique, l'événement a mis en lumière l'importance de l'entraide entre les participants. Ils ont été nombreux à partager leurs connaissances et à aider d'autres personnes à configurer leurs portefeuilles crypto.

Une dynamique communautaire qui rappelle d'autres initiatives, comme la Bitcoin Beach au Salvador, qui a favorisé l'adoption locale du Bitcoin grâce à des évènements éducatifs et à l'utilisation du Lightning Network.

Ce record s'inscrit dans une tendance plus large d'adoption du Lightning Network. Selon les données de CoinGate, la part des paiements en Bitcoin effectués via le Lightning Network est passée de 5,98 % en 2022 à 14,51 % en 2024, avec une progression notable au cours des derniers mois.

Source : Forbes

