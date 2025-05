Donald Trump a « accéléré de plusieurs décennies l'adoption du Bitcoin » selon Adam Back

Le président Donald Trump, souvent perçu comme imprévisible, aurait-il de manière surprenant offert au Bitcoin une avance de plusieurs décennies ? C’est l’analyse d’Adam Back, PDG de Blockstream. Selon lui, le retour de Trump à la Maison-Blanche a radicalement accéléré l’intérêt des gouvernements pour le Bitcoin, au point de bouleverser les équilibres traditionnels entre crypto et institutions.

Une adoption institutionnelle précipitée par Trump

Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump a opéré un virage spectaculaire en faveur des cryptomonnaies, notamment du Bitcoin. Ce revirement s'est traduit par une série de mesures concrètes visant à intégrer ces actifs dans la stratégie économique et financière des États-Unis.

Ainsi, le 6 mars 2025, il a signé un décret présidentiel établissant une Réserve stratégique de Bitcoin ainsi qu'un Stock national d'actifs numériques. Cette réserve est alimentée par des tokens confisqués lors de procédures judiciaires et détenus par le Département du Trésor. En plus de cela, le décret autorise les secrétaires au Trésor et au Commerce à développer des stratégies budgétairement neutres pour acquérir davantage de bitcoins, sans coûts supplémentaires pour les contribuables.

Et la politique pro-crypto assumée de Donald Trump ne s'est pas arrêtée là : son gouvernement a ainsi organisé le premier sommet sur les cryptomonnaies à la Maison-Blanche, réunissant les principaux acteurs du secteur pour discuter de l'avenir des cryptos.

Pour Adam Back, directeur général de Blockstream et inventeur d’Hashcash, ce virage marque un tournant historique :

Il est utile d'avoir des politiciens compétents en affaires et en économie, afin de créer un environnement propice au progrès, mais il est difficile de gérer la confiance [des citoyens].

Le coût de cette avancée

Adam Back estime donc que Donald Trump, malgré les controverses qui l'entourent et notamment les scandales autour de son memecoin TRUMP, a été bénéfique pour le secteur :

En 2015, on pensait probablement que l'idée que les gouvernements achètent des bitcoins n'existerait pas avant quarante ans. Mais nous y voilà.

Le New Hampshire a emboîté le pas en votant, le 8 mai 2025, une loi autorisant jusqu’à 5 % de ses réserves en bitcoin, première initiative étatique à franchir la barre juridique.

Mais Adam Back émet un bémol : ces "réserves en Bitcoin" qui se développent de partout peuvent envoyer des signaux contradictoires, risquant de brouiller les repères des néophytes, qui pourraient hésiter entre suivre le mouvement... et devenir méfiant. Il estime également qu’un rythme plus lent d’adoption par les États aurait peut-être laissé plus de temps aux petits investisseurs pour s’approprier sereinement le Bitcoin, qui est aujourd'hui à un prix de plus de 100 000 dollars.

Certaines figures emblématiques du secteur, comme Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, alertent aussi sur les potentiels effets indésirables de l'adoption du Bitcoin par les États : selon lui, une récupération politique trahirait les valeurs fondatrices de la blockchain comme la neutralité, transparence et liberté.

Reste à voir si cette impulsion venue d’en haut permettra au Bitcoin de s’ancrer durablement dans les politiques publiques.

Source : Decrypt

