La Fédération Européenne de Squash adopte Bitcoin en vue des JO 2028

Dynamiser la campagne de dons et renforcer la trésorerie de la FSE

La Fédération Européenne de Squash (FSE) vient d'annoncer dans un court communiqué de presse qu'elle serait la toute première grande fédération sportive à adopter le Bitcoin dans ses opérations financières.

Cette décision audacieuse prise par le Conseil d'administration de la fédération vise à « refléter son approche avant-gardiste de la gestion financière et de l'innovation numérique », comme le souligne le communiqué.

En adoptant Bitcoin, nous modernisons non seulement notre approche financière, mais nous offrons également de nouvelles opportunités d'engagement et de soutien au sein de la communauté du squash. Otto Kalv, Vice-Président de la Fédération Européenne du Squash

Le squash est souvent perçu comme un sport de niche, cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de la fédération visant à accroitre la visibilité de cette pratique et ainsi séduire de nouveaux investisseurs.

En effet, comme d'autres institutions sportives, la FSE fait face à une augmentation des coûts opérationnels et une dépendance de faits aux financements traditionnels contraignants. De ce fait, à l'instar d'autres grandes institutions mondiales, la fédération prévoit d'utiliser le BTC pour renforcer sa trésorerie et solidifier son bilan.

Cette innovation vise à dynamiser la campagne de dons de la FSE, lancée à l’occasion des Jeux Olympiques de Los Angeles. Pour cela, la fédération a opté pour le processeur de paiement BTCPay Server, reconnu pour sa simplicité de déploiement et d’utilisation. Grâce à cette solution, elle peut désormais recevoir des dons en Bitcoin via Lightning et On-Chain.

Renforcer l'engagement communautaire et restaurer la confiance à travers une transparence accrue

La Fédération participera pour la première fois de son histoire aux Jeux Olympiques qui se tiendront à Los Angeles en 2028. La FSE souhaite ainsi s'appuyer sur l'engagement de la communauté pour renforcer son développement, encourager les talents et renforcer l'écosystème global du squash.

On espère que l'annonce aidera la fédération, et le squash dans son ensemble, à attirer des parrainages et des partenariats au sein de l'industrie de la cryptographie. Communiqué de presse

Cette approche est assez similaire au développement des paiements et partenariats des clubs de football avec les entreprises du secteur de la blockchain. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont notamment intégré les fan tokens, offrant une nouvelle manière d’interagir avec leurs supporters tout en diversifiant leurs revenus.

De plus, la gestion des fédérations sportives souffre souvent de critiques dirigées contre le manque de transparence dans l'utilisation des fonds qui leurs sont alloués. Bitcoin pourrait bien se positionner comme une alternative au système actuel, offrant une transparence totale sur les transactions effectuées.

La FES souhaite ainsi renouveler la confiance de ses sponsors, athlètes et investisseurs en facilitant « l'utilisation de Bitcoin pour les paiements entrants et les transactions sortantes, partout où cela est jugé approprié ».

Avec cette annonce, la FES souhaite non seulement propulser le squash sur la scène internationale et préparer son entrée potentielle aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, mais également « inspirer d'autres fédérations sportives à explorer de nouvelles façons de tirer parti des technologies numériques au profit des athlètes, des fans et de la communauté sportive au sens large ».

Source : European Squash

