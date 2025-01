Lyzi x Fitness Park : utilisez des cryptos pour payer votre abonnement à la salle de sport

À l’occasion de la nouvelle année, vous faites peut-être partie de ces personnes qui ont pris la résolution de faire du sport. À cette occasion, le Fitness Park de Boulogne-Billancourt propose une nouveauté à ses adhérents, en leur donnant la possibilité de payer leur abonnement avec des cryptomonnaies.

En effet, ce Fitness Park a noué un partenariat avec Lyzi. Outre les abonnements, les consommations sur places telles que les boissons ou les barres protéinées peuvent également être payées en cryptomonnaies, au moyen d’un QR code :

🇫🇷 In France, you can now pay for your gym membership in #crypto!@FitnessParkFR, THE fitness chain in France, lets you pay for your membership, snacks, and more with #Bitcoin, #Ethereum, and 70+ more ! 💪

Starting at a Paris' area club, the first in France to accept crypto,… pic.twitter.com/GWVtbmowFo

— Lyzi 🇫🇷 (@Lyzi_app) January 8, 2025