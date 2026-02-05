Ethereum : Vitalik Buterin vend des millions de dollars d'ETH

Ces derniers jours, Vitalik Buterin a vendu d'importantes quantités d'ETH, suscitant dès lors des interrogations. Lumière sur ces curieux mouvements.

Vitalik Buterin vend de nombreux ETH depuis plusieurs jours

Depuis quelque jours, Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, fait parler de lui alors que l'analyse on-chain de ses adresses montre des ventes d'ETH.

En effet, tandis que les données d'Arkham recensaient encore 241 000 Ethers en date du 2 février, ce total est désormais passé à 227 000 unités, soit une différence d'une valeur de 29,8 millions de dollars au prix actuel de l'ETH :

Évolution des avoirs en ETH de Vitalik Buterin sur 30 jours

🔎 Qui est Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum (ETH) ?

En triant les différents mouvements, le compte X de Lookonchain annonçait ce matin plus de 2 960 ETH vendus à un prix moyen de 2 228 dollars, soit un total de 6,6 millions de dollars environ :

Tweet de Lookonchain sur les ventes de Vitalik Buterin

Pour l'heure, les raisons de ces ventes et de ces mouvements ne sont pas encore claires, mais cela apparait peu de temps après les déclarations de Vitalik Buterin au sujet des layer 2 d'Ethereum.

Sur Arkham, nous voyons ainsi des transactions montrant des échanges vers différents stablecoins, tels que du GHO, de l'EUROC ou bien du LUSD. Cela peut répondre à plusieurs besoins, comme une réallocation entre différentes adresses, un besoin de financement personnel, une envie de lever de la liquidité pour diverses stratégies de finance décentralisée (DeFi), le financement de projets ou même une prise de bénéfices, bien que le climat actuel n'y soit pas particulièrement propice.

👉 Dans l'actualité également — Bientôt une crypto CME Coin ? Le PDG de la plus grande bourse de produits dérivés au monde partage ses ambitions sur la tokenisation

En attendant, le prix de l'ETH affiche 2 130 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 5,7 % au cours des dernières 24 heures.

Cela peut aussi faire échos aux ventes ponctuelles d'ETH de l'Ethereum Foundation pour financer ses opérations courantes. Par exemple, Lookonchain a identifié au moins 13,6 millions de dollars de vente au cours du mois de janvier.

Meria : acheter des cryptos et les faire fructifier simplement avec le staking

Sources : Arkham, X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.