Bientôt une crypto CME Coin ? Le PDG de la plus grande bourse de produits dérivés au monde partage ses ambitions sur la tokenisation

Dans le sillage des expérimentations des acteurs de la finance traditionnelle sur la tokenisation, le CME Group pourrait lancer sa propre cryptomonnaie. Que savons-nous sur ce sujet ?

Le patron du CME partage son point de vue sur un hypothétique « CME Coin »

Avec l'essor de la tokenisation ces 12 derniers mois, nous avons vu plusieurs acteurs de la finance traditionnelle déployer, ou au moins promettre, toute sorte de développements. Dans cette continuité, le CME Group, l'entreprise derrière la plus grande bourse de produits dérivés au monde, pourrait lancer sa propre cryptomonnaie dans un futur encore indéfini.

En effet, à l'occasion d'une conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2025, Michael Cyprys, de la division recherche de Morgan Stanley, a interrogé Terrence Duffy, le PDG de CME Group, sur les projets d'utilisation des stablecoins et autres actifs tokenisés en tant que garanties pour les produits dérivés.

À cela, Terrence Duffy a révélé que la bourse travaillait « en collaboration avec Google » et une banque dépositaire sur une initiative liée à la monnaie tokenisée, qui « sera disponible cette année ».

À l'avenir, le CME Group devrait également accepter différents tokens comme actifs de marge, mais en prêtant attention à l'émetteur et à l'acteur fournissant ledit actif, de manière à ne prendre aucun risque. Ainsi, l'intéressé explique que l'entreprise serait plus encline à accepter un token « provenant d'une institution financière d'importance systémique », que d'une « banque de troisième ou de quatrième rang ».

Enfin, le CME Group pourrait également lancer sa propre cryptomonnaie :

Nous étudions non seulement la monnaie tokenisée, mais aussi différentes initiatives avec notre propre cryptomonnaie, que nous pourrions potentiellement déployer sur un réseau décentralisé pour que d'autres acteurs de notre secteur puissent l'utiliser. Nous explorons donc plusieurs pistes pour optimiser les services de nos clients sans introduire de risques supplémentaires pour le système.

Tandis que cette initiative devra encore être précisée à l'avenir, nous pourrions nous attendre à quelque chose de similaire au JPM Coin de JPMorgan, même si, pour le moment, nous ne pouvons encore que spéculer sur la forme que prendrait l'actif.

Source : Conférence téléphonique

