CME va lancer des options sur les contrats à terme sur l'Ether (ETH) avant The Merge

Le Chicago Mercantile Exchange (CME) a annoncé son ambition de lancer des options sur les contrats à termes sur l'Ether (ETH). À l'approche du Merge, le groupe a observé une augmentation des volumes sur les produits financiers qu'il propose déjà sur la deuxième cryptomonnaie du marché.

CME lance des futures sur Ether (ETH)

Le Chicago Mercantile Exchange (CME), l'un des deux principaux marchés à terme américains, a annoncé sa volonté de lancer des options sur les contrats à terme sur l'Ether (ETH). Le produit serait lancé le 12 septembre prochain, soit quelques jours seulement avant The Merge d'Ethereum, prévu le 15 ou 16 septembre selon les estimations.

Concrètement, les contrats à termes correspondent à des produits financiers permettant de prendre des positions sans s'exposer à l'actif sous-jacent. Dans le cas du CME, le produit financier en question donnerait au détenteur le droit (mais non l'obligation) d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à un prix convenu à tout moment avant l'expiration du contrat.

Comme l'explique Tim McCourt, responsable mondial des produits financiers chez CME, cette initiative intervient suite à une demande grandissante des utilisateurs pour cet actif, notamment à l'approche de The Merge :

« Le lancement de ces nouveaux contrats d'option s'inscrit dans le prolongement de la croissance significative de la liquidité que nous avons observées pour nos contrats à terme existants sur Ether [...] À l'approche du très attendu Merge d'Ethereum le mois prochain, les acteurs du marché continuent de se tourner vers CME pour gérer le risque lié au prix de l'Ether. »

Le groupe CME a fait état d'une augmentation de 7 % du volume quotidien moyen d'échanges sur les contrats à terme en Ether sur la période de juin à juillet. Autrement dit, développeurs, traders, investisseurs particuliers et désormais institutionnels, tous les yeux semblent rivés sur l'Ether en cette fin d'été.

Pour rappel, The Merge correspond à la mise à niveau d'Ethereum depuis un consensus actuel de type Proof-Of-Work (PoW) vers un système reposant sur le Proof-Of-Stake (PoS). Cet évènement transporte de nombreux espoirs, puisqu'il devrait permettre à terme de rendre le réseau plus rapide, plus scalable et plus économe en énergie.

👉 Pour approfondir : Qu'est-ce que la preuve d'enjeu ou proof-of-stake (PoS) ?

Source : CME

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité