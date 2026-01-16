L'Ethereum Treasury BitMine investit 200 millions de dollars dans la holding de MrBeast

Dans le secteur en plein développement des Digital Asset Treasuries (DAT), BitMine s’impose comme le leader associé à Ethereum. Une position qui vient de lui permettre d’investir 200 millions de dollars dans la société de la star mondiale de YouTube, MrBeast.

BitMine investit 200 millions de dollars dans Beast Industries

Dans le paysage actuellement plutôt chaotique des Digital Asset Treasuries (DAT), la société BitMine se distingue par sa position de leader en lien à Ethereum, avec une trésorerie d'entreprise composée de plus de 4 millions d'ETH au dernier décompte, estimée à presque 14 milliards de dollars.

Une force largement tirée de la conviction sans faille de son président, Tom Lee, de pouvoir transformer cette entreprise en l'une des plus rentables des États-Unis au cours des prochaines années, notamment à l'aide de son activité de staking en capacité de faire fructifier ses ETH.

✍️ Pour approfondir - Liste des Ethereum Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des ETH

Une logique de développement qui semble également s'accompagner de partenariats stratégiques, si l'on en croit le dernier communiqué officiel de BitMine au sujet d'un investissement de 200 millions de dollars dans Beast Industries, la holding de la star mondiale de YouTube, Jimmy Donaldson, plus connu sous le nom de MrBeast.

Nous sommes ravis d’accueillir Tom Lee et BitMine en tant que nouveaux investisseurs de Beast Industries, aux côtés de nos investisseurs en capital-risque de premier plan actuels. Leur soutien constitue une forte validation de notre vision, de notre stratégie et de notre trajectoire de croissance, et nous apporte des capitaux supplémentaires pour atteindre notre objectif : devenir la marque de divertissement la plus impactante au monde. Jeff Housenbold, CEO de Beast Industries

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Intégrer la DeFi aux services financiers de MrBeast ?

La société de gestion des affaires commerciales de MrBeast, Beast Industries, et ses filiales n'en sont pas à leur coup d'essai dans le secteur des cryptomonnaies. En effet, le nom de cette star de YouTube apparaît régulièrement en rapport à l'écosystème, notamment dans le cadre de l'achat de marques pour de possibles activités crypto à venir.

Suite à cet investissement de 200 millions de dollars, BitMine intègre donc le club VIP des « investisseurs en capital-risque de premier plan actuels » de Beast Industries, mais également la possibilité de se rapprocher de ses 460 millions d'abonnés, largement composés de jeunes générations sensibles au sujet crypto.

🗞️ BitMine : Tom Lee veut multiplier par 100 le nombre d'actions autorisées, le titre bondit de 14%

MrBeast et Beast Industries représentent, selon nous, le créateur de contenu le plus influent de notre génération, avec une portée et un niveau d’engagement inégalés auprès de la Gen Z, de la Gen Alpha et des millennials. Beast Industries s'impose comme la plus grande et la plus innovante plateforme de créateurs au monde, et nos valeurs, tant au niveau de l’entreprise qu’à titre personnel, s'alignent fortement. Tom Lee

Difficile de savoir si ce rapprochement entre BitMine et MrBeast concerne plus qu'un simple investissement stratégique. Toutefois, les déclarations du CEO de Beast Industries, Jeff Housenbold, laissent planer la perspective d'une volonté « d’explorer rapidement de nouvelles formes de collaboration et d’intégrer la DeFi à [leur] future plateforme de services financiers ».

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Source : BitMine

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.