Tom Lee, président de BitMine Immersion, demande aux actionnaires d'approuver une hausse du nombre d'actions autorisées avant le vote du 14 janvier : de 500 millions à 50 milliards. Il assure que l'objectif est de préparer de futurs stock splits, pas de diluer les parts. Une annonce qui a fait grimper le cours de 14 % en quelques heures, alors que la société détient 3,41 % de l'offre en circulation d'Ether.

Tom Lee réclame 50 milliards d'actions pour BitMine

Tom Lee ne fait pas dans la demi-mesure. Le président de BitMine Immersion (BMNR) vient de soumettre une proposition assez spectaculaire à ses actionnaires : faire passer le nombre d'actions autorisées de 500 millions à 50 milliards. Une multiplication par 100 qui a immédiatement fait réagir les marchés, avec un bond de 14 % du titre en quelques heures.

Les actionnaires ont jusqu'au 14 janvier pour voter sur cette résolution, avant l'assemblée générale annuelle prévue le 15 janvier à Las Vegas. Lee tente de calmer les inquiétudes sur une possible dilution et a précisé sur les réseaux sociaux :

Cela ne signifie pas que nous allons émettre 50 milliards d'actions. C'est le maximum que nous voulons avoir.

Selon lui, cette augmentation vise trois objectifs : lever des capitaux si nécessaire, réaliser des acquisitions, et surtout préparer de futurs fractionnements d'actions.

🪙 Où et comment acheter de la crypto en 2026 ? Guide complet pour débutants

Tom Lee a également longuement expliqué sa logique : depuis le pivot de BitMine vers l'ether en juin 2025, le cours de l'action suit de près celui de la crypto. Si l'Ether atteint 22 000 dollars, l'action pourrait valoir environ 500 dollars. Et dans un scénario plus ambitieux où le Bitcoin grimpe à 1 million de dollars et l'ether à 250 000 dollars, le titre pourrait même frôler les 5 000 dollars.

D'où la nécessité, pour lui, de pouvoir diviser l'action par 20 ou même par 100 pour maintenir un prix autour de 25 dollars et le garder accessible.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Une trésorerie Ethereum qui pèse 3,41 % de l'offre

Il faut rappeler que BitMine se positionne comme la plus grosse trésorerie crypto liée à Ethereum. Après un récent achat de 1,4 milliard supplémentaire, la société détient actuellement plus de 4,1 millions d'ETH, soit 3,41 % de l'offre en circulation, pour une valeur dépassant les 12 milliards de dollars.

Et au milieu de l'année 2025, la stratégie de BitMine, qui était à la base un mineur crypto, a totalement basculé avec l'arrivée de Tom Lee comme président. Son objectif : atteindre 5 % de l'offre totale d'ETH, soit environ 6 millions de tokens. En effet, le président ne cache pas sa conviction personnelle sur l'Ethereum, puisqu'il accumule lui-même de l'Ether et voit cette crypto comme « l'avenir de la finance ».

🗞️ Bitmine pourrait devenir l'une des entreprises les plus rentables des États-Unis

L'Ethereum Treasudy Company prévoit aussi de lancer début 2026 le Made in America Validator Network (MAVAN), un projet qui devrait renforcer encore sa position dans l'écosystème Ethereum et dont le but est de staker plus de 408 000 ETH pour générer des rendements annuels.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.