Ethereum : une société cotée au Nasdaq lance la première trésorerie d'entreprise publique en ETH

BioNexus Gene Lab, une entreprise cotée au Nasdaq, a approuvé une stratégie inédite pour une société publique au travers d’une trésorerie d’entreprise dédiée à Ethereum (ETH). Quelles sont les raisons de ce choix ?

La société BioNexus Gene Lab, cotée au Nasdaq, approuve une trésorerie en ETH

Dans le secteur des cryptomonnaies, Bitcoin se place en favori incontestable auprès des investisseurs institutionnels, notamment avec en figure de proue, Strategy et ses 499 096 BTC. Toutefois, une entreprise cotée au Nasdaq, répondant au nom de BioNexus Gene Lab, aimerait briser le statu quo après avoir approuvé la première trésorerie en ETH pour une entreprise publique :

Alors que le paysage financier continue d’évoluer, les actifs numériques apparaissent comme une solution viable de gestion de trésorerie. BioNexus Gene Lab Corp. (BGLC) est le pionnier d’une stratégie d’entreprise qui se concentre exclusivement sur Ethereum (ETH) en tant qu’actif de réserve de trésorerie, reconnaissant ses atouts uniques en matière de liquidité, de sécurité et d’infrastructure financière.

Dans un whitepaper publié pour l’occasion, la société a détaillé les raisons l’ayant poussé à privilégier Ethereum au détriment de Bitcoin.

Entre autres, le rendement des ETH grâce au staking est mis en avant, ainsi que son rôle central en tant que plateforme financière mondiale générant par exemple « des milliers de milliards [de dollars] de transactions » sur des stablecoins comme l’USDC et l’USDT.

Si ce raisonnement peut avoir du sens, rappelons toutefois qu’Ethereum et Bitcoin sont bel et bien des technologies différentes, répondant à des besoins différents, et que les comparaisons peuvent donc parfois trouver leurs limites.

Quoi qu’il en soit, l’annonce est inédite et pourrait marquer un tournant dans l’adoption de l’ETH à Wall Street, alors même que les ETF y étant indexés ont, jusque-là, été bien moins populaires que ceux sur le BTC. Malgré tout, BioNexus Gene Lab Corp. a affirmé sa confiance dans le rôle que jouera la blockchain Ethereum à l’avenir :

Nous pensons qu’Ethereum est plus qu’un actif numérique : c’est un nouveau paradigme financier. L’engagement de BGLC en faveur d’une stratégie de trésorerie axée sur Ethereum souligne notre confiance dans sa stabilité, sa croissance institutionnelle et son potentiel de transformation.

Pour prendre un peu de hauteur, soulignons néanmoins que cette nouveauté pourrait mettre des années avant de produire des effets tangibles, étant donné l’envergure limitée de l’entreprise. Et pour cause, l’action BGLC n’est actuellement capitalisée qu’à 6,14 millions de dollars.

Source : BGLC

