Ethereum : Cette nouvelle proposition de financement fait débat

Une récente proposition bouscule l’écosystème Ethereum pour tenter d’améliorer son financement, dont le modèle actuel est jugé incompatible avec une compétitivité à long terme. Et autant dire que tout le monde n’est pas nécessairement d’accord…

Ethereum : « créer un mécanisme de financement piloté par les validateurs »

Le blockchain Ethereum se heurte actuellement à une crise latente qui frappe à la fois les responsables de sa fondation, avec une série de départs dont la récente démission de sa co-directrice Hsiao-Wei Wang, mais également les acteurs de son écosystème en train de défendre des visions divergentes, voire totalement opposées.

Un contexte au sein duquel certains de ses acteurs tentent de trouver des solutions, comme par exemple le français Clément Lesaege, directeur technique (CTO) du projet d'arbitrage décentralisé des litiges de la nouvelle économie Kleros, qui vient de jeter un pavé dans la mare de son modèle de financement.

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En effet, il a publié ce week-end une proposition personnelle intitulée : « revenus redirigés des validateurs » dont l'objectif consiste à « introduire deux modifications au niveau du protocole afin de créer un mécanisme de financement piloté par les validateurs ».

Modèle de financement d'Ethereum proposé par Clément Lesaege

Ethereum est confronté à un échec de coordination : tout le monde bénéficie des améliorations communes, mais aucun acteur individuel ne souhaite en supporter le coût lorsque les autres peuvent en profiter gratuitement (free-ride). Cela crée une perte sèche persistante qui affaiblit la compétitivité d’Ethereum à long terme. Clément Lesaege

En cause ? Un pourcentage des récompenses de staking (ne pouvant pas excéder 10 %) redirigé vers le financement de l’écosystème, avec la possibilité pour les validateurs de sélectionner l’adresse du destinataire vers laquelle ils souhaitent que les fonds se dirigent.

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Une proposition qui soulève de nombreuses réactions

Un point de vue très rapidement repris et commenté sur le réseau X, comme par exemple avec le cofondateur de la plateforme de trading DeFi algorithmique, Mikko Ohtamaa, qui explique comment « cette redevance de contribution destinée aux développeurs reprend le modèle du Zcash afin d’assurer le développement durable d’Ethereum ».

Mais le véritable point de friction semble ailleurs. En effet, cela soulève « un problème de coordination » qui se résume à une interrogation finalement assez simple : « qui recevrait les fonds et selon quel processus cette décision serait prise ». D'autant plus si cela représente une taxe de 10 %, comme d'autres ne manquent pas de le souligner.

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Des tergiversations considérées comme inutiles, selon le cofondateur de MetaLex Labs et avocat spécialisé dans la crypto, Gabriel Shapiro, qui voit dans cette proposition un simple moyen de « maintenir indéfiniment le pouvoir, le style de vie et la manière de travailler » des développeurs d'Ethereum face à l'arrivée d'un modèle plus capitaliste qui pourrait remettre en cause leur « noble prétexte de la neutralité ».

Si vous voulez que les détenteurs d’ETH soient comme des actionnaires et « paient les développeurs », alors ces derniers devraient aussi avoir des obligations envers eux, comme le fait de pouvoir voter sur la rémunération, l'élection ou la révocation des dirigeants, posséder la propriété intellectuelle et recevoir des rapports trimestriels et annuels. Gabriel Shapiro

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Ethereum ne souhaite pas « conserver 10 % »

Face à cette confrontation naissante le développeur Mark Mackey de Sigma Prime, une société spécialisée dans la sécurité et l’infrastructure Ethereum, souligne un autre problème essentiel de l'écosystème crypto, dès que ses évolutions se retrouvent commentées sur le réseau X.

Le fait qu'une simple proposition personnelle - même pas officielle - à propos d'un mécanisme de financement devienne de manière trompeuse et dangereusement réductrice une volonté d'Ethereum de « conserver 10 % » des revenus de ses validateurs.

Il faut parfois voir plus loin que le bout de son clavier...

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Source : Clément Lesaege

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