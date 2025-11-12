ETF Ripple (XRP) : c'est pour aujourd'hui ou demain - Hausse du cours à venir ?

Le premier ETF Ripple (XRP) spot devrait être lancé aujourd’hui ou demain sur le Nasdaq. Peut-on s’attendre à une hausse du cours du XRP, dans un contexte plutôt morose pour les cryptomonnaies ?

Le premier ETF XRP spot devrait être lancé aujourd’hui ou demain

Le XRP de Ripple est actuellement la 4e cryptomonnaie la plus capitalisée. L’arrivée d’un ETF XRP spot, à l’instar de ceux qui sont proposés sur Bitcoin ou Ethereum par exemple, est donc particulièrement surveillée.

Le premier ETF XRP spot pourrait débarquer sur le Nasdaq dans les prochaines heures. Il s’agit d’un fonds porté par Canary Funds.

Ce mardi, la firme a enregistré un formulaire 8-A auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. C’était la dernière étape d’approbation, ce qui signale que l’ETF pourra être lancé dès aujourd’hui ou demain, selon l’analyste de Bloomberg Eric Balchunas :

Canary filed 8A for XRP ETF last night, which points to launch tomorrow or Thursday (today is holiday). Thursday was the day we thought they'd be on track for but when they did the 8A for HBAR they launched the next day. Not done deal but all boxes being checked. Stay tuned.. pic.twitter.com/gVt9c3psmu — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 11, 2025

Une hausse du cours du XRP à venir ?

Le cours du XRP n’a pas réagi à cette annonce… Au contraire. La cryptomonnaie affiche une baisse de 1,9% sur les dernières 24h, même si elle reste en hausse de 8,2% sur la semaine. Ces hésitations sont typiques du marché actuel, qui ne donne pas de direction claire aux principales cryptomonnaies.

L’arrivée d’ETF spot pour le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) avait conduit à une hausse des cours, jusqu’aux records atteints ces derniers mois. Les détenteurs de XRP espèrent donc un effet similaire pour la cryptomonnaie de Ripple.

C’est cependant loin d’être une garantie. Depuis les rumeurs d’une approbation d’un ETF spot à l’été 2025, le cours du XRP a en effet déjà bondi de 30 à 40%. Il est possible que la hausse espérée soit donc déjà survenue.

Des éléments à garder en tête

Il faut aussi rappeler que si les ETF ont soutenu le cours du Bitcoin, l’essentiel de la hausse s’est produit avant leur approbation officielle. Le BTC avait gagné près de 70 % dans les mois précédents… Avant de corriger d’environ 15 % dans les deux semaines qui avaient suivi. Un scénario que les investisseurs XRP ont intérêt à garder en mémoire.

Autre incertitude : les flux attendus seront probablement beaucoup plus faibles que pour le Bitcoin et l’Ether. L’effet de masse n’est donc pas garanti. Ici comme ailleurs, ce sont les investisseurs institutionnels qui donneront la mesure.

Il ne fait nul doute que l’arrivée d’un ETF XRP spot est une étape symbolique majeure pour Ripple. Mais l’impact réel pour le cours est à ce stade moins clair que pour certains de ses concurrents. D’autant plus que le marché des cryptomonnaies est à l’heure actuelle hésitant. En un mot comme en cent : c’est probablement un jeu de patience auquel devront se livrer les investisseurs.

Source : Eric Balchunas via X

