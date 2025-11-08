45 % des investisseurs en ETF prévoient de s'exposer aux cryptomonnaies au cours de l'année prochaine

Depuis l’approbation des ETF Bitcoin et Ethereum spot sur le marché américain début 2024, les fonds négociés en bourse appliqués à des cryptomonnaies ont le vent en poupe. Une adoption qui pourrait largement s’accélérer au cours de l’année prochaine.

ETF : un bon moyen de s'exposer à de nouvelles classes d'actifs

Le marché américain des ETF crypto spot reste pour le moment très limité, même si la Securities and Exchange Commission (SEC) semble enfin se décider à enclencher les approbations en attente d'une multitude de fonds appliqués à d'autres cryptomonnaies que le Bitcoin et Ethereum, comme la version Solana BSOL de Bitwise qui vient de s'imposer comme le meilleur lancement de l'année.

Un marché récemment analysé de manière globale dans un rapport de la structure Schwab Asset Management, face à un nombre toujours plus important d'investisseurs attirés par les avantages de ces fonds négociés en bourse, comme « les frais réduits, l'efficacité fiscale et la liquidité ».

👨‍🏫 Découvrez notre comparatif des 10 meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

Il semblerait en effet que 62 % des investisseurs déjà actifs sur le marché des ETF envisagent de placer l’intégralité de leurs portefeuilles dans ce type de fonds au cours des prochaines années, avec une proportion de 66 % plus portée sur les indices et de 65 % dans les actifs.

Une tendance notable qui offre de nombreuses perspectives, car « les ETF ne sont plus les petits nouveaux, mais ils ont encore un long chemin à parcourir en termes de notoriété et d’adoption », selon le directeur général de Schwab Asset Management, David Botset. Et pourquoi pas avec la nouvelle classe d'actifs que représentent les cryptomonnaies ?

Préférence pour les ETF actifs ou indiciels selon la classe d’actifs

Le monde de l’investissement connaît une transformation rapide, alors que les investisseurs individuels accèdent à de nouvelles classes d’actifs. Ils utilisent les ETF — désormais plus nombreux que les actions individuelles aux États-Unis — non seulement pour construire des portefeuilles à faible coût, mais aussi pour explorer un univers d’opportunités toujours plus vaste. David Botset

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes

Les Millennials plébiscitent les cryptomonnaies

Selon les données de Schwab Asset Management, 94 % des investisseurs actifs sur le marché des ETF estiment que ces fonds les aident à réduire les coûts de leur portefeuille. Dans le même temps, près de la moitié expliquent que cela leur permet également « d’investir dans des stratégies ciblées distinctes de leur portefeuille long terme » (49 %) ou « d’accéder à de nouvelles classes d’actifs » (46 %).

Mais une autre donnée apparaît également comme très prometteuse : 45 % des investisseurs interrogés affirment envisager un investissement dans des ETF crypto au cours de l'année à venir. Il s'agit du pourcentage le plus élevé, juste derrière les actions américaines (52 %) et à égalité avec le marché obligataire.

🗞️ L'ETF Solana spot BSOL de Bitwise s'impose comme le meilleur lancement de l'année

Classes d’actifs dans lesquelles les investisseurs prévoient d’investir

Dans le domaine, ce sont une nouvelle fois les Millennials qui mènent la danse, avec un intérêt toujours plus marqué pour les ETF qui enregistre l'adoption la plus rapide. De ce fait, ils apparaissent en première ligne comme les investisseurs les plus enclins à adopter une stratégie de portefeuille 100 % ETF.

Un engouement très marqué pour ce que Schwab Asset Management présente comme des « ETF spécialisés », incluant notamment les ETF crypto spot (44 %) et les ETF sur actions individuelles (43 %). En ce qui concerne les cryptomonnaies, les chiffres tombent à 33 % pour la génération X et à seulement 11 % pour les boomers.

Des chiffres qui démontrent à quel point les jeunes générations s'imposent comme la principale source de demande en ETF crypto et en produits financiers de niche.

Jusqu’à 50 USDC offert pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Source : Schwab Asset Management

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.