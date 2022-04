Elon Musk rachète Twitter, le cours du Dogecoin (DOGE) explose

Hier, Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, connu notamment dans le milieu des cryptomonnaies pour ses sorties sur le Dogecoin (DOGE) a hier fait l'acquisition de la plateforme Twitter (TWTR).

Elon Musk a ainsi racheté toutes les parts de l'entreprise à 54,20 dollars par action, ce qui correspond au montant de son offre initiale. Une offre qu'il avait alors définie comme la première et dernière, dans la mesure où il ne monterait pas plus haut. Le montant total de la transaction a atteint les 44 milliards de dollars.

Les anciens actionnaires de Twitter ont ainsi tous reçu 54,20 dollars pour chacune de leurs actions, ce qui constitue une plus-value de 38% en comparaison avec la clôture de l'action TWTR au 1er avril 2022, peu de temps avant qu'Elon Musk annonce son achat de 9,2% des parts de Twitter.

Le président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor, a indiqué que la proposition avait surtout été étudiée à travers un axe économique :

« Le conseil d'administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d'Elon en se concentrant délibérément sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée permettra de dégager une prime en espèces substantielle, et nous pensons qu'il s'agit de la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter. »