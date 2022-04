Elon Musk achète 9,2% des parts de Twitter – Le DOGE grimpe de 9%

Elon Musk achète près de 10% des parts de Twitter

L'information est parue dans la journée du lundi 4 avril. Le PDG de Tesla a déposé auprès de la Security and Exchange Commission (SEC) un document explicitant l'acquisition de 73 486 938 actions de Twitter (ticker : TWTR). Cela représente exactement 9,2 % des parts de la société du réseau social, ce qui fait d'Elon Musk le premier actionnaire majoritaire.

Cotée au New York Stock Exchange (NYSE), l'action Twitter s'échangeait environ à 39,31 dollars l'unité à la clôture de la séance boursière du vendredi 1er avril. À ce prix, cela valorise l'achat d'Elon Musk à plus de 2,8 milliards de dollars.

Le cours de l'action avait déjà apprécié la nouvelle avant l'ouverture des marchés et a continué son rallye haussier dans la journée de lundi, imprimant déjà un énorme 29,3 % de hausse à la mi-séance.

Le cours de l'action Twitter se valorise de 29% suite à l'annonce

En parallèle, même quand il n'en parle pas, Elon Musk réussit à influencer le cours du Dogecoin (DOGE). Sans aucun rapport direct avec l'annonce, la cryptomonnaie préférée du PDG de Tesla a bénéficié de l'annonce pour imprimer une hausse de 9% en quelques heures, atteignant le prix de 0,153 dollar.

👉 Découvrez notre liste de plateformes pour acheter vos premières cryptomonnaies

Elon Musk guidé par un sondage réalisé sur Twitter ?

Depuis maintenant plus d'un an, Elon Musk exprime sur Twitter ses préoccupations au sujet de ce même réseau social. Dans un premier temps, il a publié un sondage dans lequel sa communauté approuvait à 82,7% le fait que Twitter devrait être open-source. Dans un second temps, le PDG de Twitter a publié un nouveau sondage :

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

En bref, Elon Musk a sondé sa communauté afin de savoir si « la liberté d'expression est essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie » avant de poser la question suivante : « pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? ».

Par ailleurs, le dernier tweet aurait pu nous mettre la puce à l'oreille. En effet, l'entrepreneur-milliardaire y laisse un énigmatique : « Les conséquences de ce scrutin seront importantes. Veuillez voter avec soin ». Un tweet qui prend tout son sens avec l'annonce d'aujourd'hui.

Cette acquisition par Elon Musk intervient alors que le réseau social explore diverses solutions de décentralisation et d'expansion dans le web 3.0. En novembre 2021, après déjà intégré de plus en plus de technologies liées à la blockchain, Twitter fondait une équipe dédiée à la recherche sur les manières de décentraliser sa plateforme.

En somme, Twitter, Elon Musk et les cryptomonnaies : un trio qui devrait faire des étincelles sur les mois à venir.

👉 À lire également – Twitter lance une équipe dédiée à la blockchain pour décentraliser le réseau social

Source : SEC ; Bloomberg, TradingView

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité