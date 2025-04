Une école en Écosse enseigne désormais le Bitcoin

Et si l’avenir de l’éducation passait par Bitcoin ? Au Royaume-Uni, la Lomond School devient la première école à accepter le Bitcoin pour les frais de scolarité et à intégrer ce dernier dans ses programmes, aux côtés de l’économiste Saifedean Ammous. L’éducation est-elle en train d’opérer sa mue vers un modèle plus libre, décentralisé et résilient ?

Lomond School devient la première école au Royaume-Uni à faire rentrer Bitcoin dans les salles de classe

Pionnière au Royaume-Uni, l’école Lomond accepte désormais le Bitcoin pour les frais de scolarité et s’associe à Saifedean Ammous pour intégrer le BTC et l’économie autrichienne dans un nouveau programme éducatif.

Dès le premier semestre de l'automne 2025, Lomond School a exprimé sa volonté d'intégrer les principes d'une « monnaie saine » afin de préparer les élèves à un avenir incertain. Pour l'école, offrir la possibilité de payer les frais de scolarité en Bitcoin, c'est « offrir une option de paiement moderne, sécurisée et sans frontières qui s'aligne sur [leur] philosophie de pensée indépendante et d'innovation ».

L’école n’acceptera aucune autre crypto et convertira immédiatement les paiements en monnaie fiduciaire, tout en laissant la porte ouverte à un éventuel trésor en Bitcoin selon l’engagement de sa communauté.

Chez Lomond, nous croyons que Bitcoin a des propriétés uniques—sécurité, rareté, transparence et résilience—qui le distinguent. Il n'y a aucun projet actuel d'accepter d'autres crypto-monnaies. Communiqué de presse

L'établissement justifie ce choix en expliquant que le BTC « constitue un cas d’étude concret mêlant économie, informatique, éthique et innovation », « Bitcoin est accessible à tous ceux qui souhaitent apprendre », souligne l’établissement.

Des suites de cette annonce, l'économiste palestino-jordanien Saifedean Ammous a annoncé développer au sein de cette école un programme éducatif combinant les principes du Bitcoin et ceux de l'économie autrichienne.

I'm going to be working with Lomond School to develop a curriculum for bitcoin and Austrian economics! Really excited about this opportunity and about making the material widely available worldwide! (And hopefully impressing my own children!🤞) https://t.co/wA0CKf672P — Saifedean Ammous (@saifedean) April 11, 2025

Ce dernier est effectivement connu pour son ouvrage The Bitcoin Standard (2018), dans lequel il explore le fonctionnement du Bitcoin à travers les principes de l’économie autrichienne, tout en critiquant les monnaies fiduciaires et les fondements de l’économie contemporaine.

Son approche a trouvé un écho fort auprès des partisans du Bitcoin, des libertariens et de ceux qui remettent en question les fondements de l’économie actuelle. L'annonce du partenariat avec la Lomond School a ainsi suscité des réactions positives au sein de la communauté Bitcoin, la directrice de l'école, Claire Chisholm, s'est d'ailleurs félicitée de cette réaction.

Still buzzing from our @LomondSchool announcement yesterday and the positivity in the #bitcoin community @CheatCodeCon. Now the #learning and doing fun beginnings exctied to be working with Saif on this ⬇️ 🤩 https://t.co/VHMerX6VG4 — Claire Chisholm (@Lomondlife) April 12, 2025

L'école 2.0 : l'éducation Bitcoin gagne du terrain dans le monde entier

Cette initiative n'est pas isolée, Bitcoin fait lentement son petit bout de chemin à travers le système éducatif et vient compléter peu à peu les outils académiques et financiers des établissements d'enseignement du monde entier.

En effet, dès 2014, l'Université de Nicosie à Chypre a lancé le premier Master en ligne en « Blockchain et Monnaie Numérique », offrant une formation complète sur les aspects techniques, économiques et réglementaires des cryptomonnaies .​

Aux États-Unis, l'Université de New York (NYU) a également proposé dès 2014 un cours intitulé « The Law and Business of Bitcoin and Other Cryptocurrencies », suivi en 2015 par l'Université de Stanford avec son cours « Bitcoin and Cryptocurrencies », axé sur les aspects technologiques et économiques de la première crypto mondiale.

Également plus connu, Mi Primer Bitcoin est une initiative éducative lancée au Salvador en 2021, dont l’objectif est de démocratiser la compréhension du Bitcoin. En 2023, le projet a franchi une étape importante en s'associant au ministère salvadorien de l'Éducation pour intégrer l'enseignement du Bitcoin dans les écoles publiques, visant à former 150 enseignants et développant des ressources adaptées aux élèves.

Ces initiatives montrent que la liberté ne peut pas exister sans responsabilité et que cette dernière exige la connaissance. Embrasser le chemin de Bitcoin, c’est s’engager dans un processus d’apprentissage profond, touchant à l’économie, à la technologie, mais aussi à des questions philosophiques et sociétales essentielles. Comprendre le BTC, c'est avant tout chercher à mieux comprendre le monde et se repositionner en son sein.

Source : Lomond School

