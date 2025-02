Eclipse : Comment être éligible à l'airdrop de ce projet crypto ?

Le layer 2 Eclipse révolutionne le secteur : sécurisé par Ethereum, alimenté par la Solana Virtual Machine, et des transactions quasi gratuites. Découvrez comment installer un wallet, cumuler des points « Grass » et maximiser vos chances d’éligibilité pour un futur airdrop d'Eclipse.

Eclipse, le layer 2 sécurisé par la blockchain Ethereum et alimenté par la Solana Virtual Machine

La blockchain Eclipse est un layer 2 d'Ethereum conçu pour améliorer les performances et l'efficacité des applications décentralisées (dApps). Pour cela, Eclipse intègre la machine virtuelle de Solana (SVM) directement sur le réseau Ethereum.

Pour faciliter la gestion des données sur le réseau, Eclipse utilise également Celestia, une blockchain modulaire spécialisée dans la disponibilité des données. Grâce à cette combinaison de technologies, Eclipse offre aux développeurs un environnement flexible pour créer des dApps innovantes, et ce notamment en offrant des coûts de transaction extrêmement faibles, de l'ordre de 0,0002 dollar en moyenne par transaction.

Graphique représentant le nombre de transactions par jour (en bleu) et la moyenne mobile 7 jours (en rouge) sur Eclipse

Alors que la blockchain Eclipse vient de lancer son mainnet, le nombre de transactions par jour est en augmentation. Nous ne disposons cependant pas d'assez d'antériorité pour constater cette évolution sur une échelle de temps pertinente pour une analyse plus approfondie.

Sur le plan financier, Eclipse a levé 65 millions de dollars au cours de plusieurs tours de financement (pré-seed, seed et série A) auprès d'investisseurs de renoms tels que Polychain Capital, PlaceHolder Venture ou encore Hack VC.

Dans cet article nous allons nous intéresser aux différentes manières de créer de l'activité sur la blockchain Eclipse, et cela dans le but de se rendre éligible à un potentiel airdrop du projet.

Installer un wallet compatible avec Eclipse

Tout d'abord, avant d'interagir avec la blockchain Eclipse, il faudra se munir d'un wallet compatible. Pour notre tutoriel, nous allons utiliser le wallet Backpack qui vous conférera un bonus de 10 % dans votre stratégie de farming via la dApp Turbo Tap. Une fois l'extension téléchargée, il faudra s'assurer de bien sécuriser et mémoriser les 12 mots qui représentent la seed phrase de votre wallet.

Sécurité Évitez de simplement copier/coller ces 12 mots sur votre ordinateur et privilégiez plutôt une feuille de papier pour recopier ces derniers.

Une fois que ces étapes ont été effectuées, il faudra paramétrer le wallet pour qu'il supporte les blockchains qui nous intéressent ici : Ethereum, Solana, Base et Eclipse. Pour cela, il faudra cliquer sur le logo représentant le réseau que vous avez choisi lors de votre installation. Cliquez ensuite sur le bouton « Add Network » :

Interface du wallet Backpack

Vous pourrez alors ajouter les blockchains nécessaires pour envoyer des cryptomonnaies sur votre wallet Backpack et par la suite interagir avec la blockchain Eclipse.

💰 Comment acheter du SOL, la cryptomonnaie de Solana ?

Envoyer des cryptomonnaies sur le wallet Backpack

Pour pouvoir effectuer les étapes suivantes, il faudra détenir des cryptomonnaies sur le wallet Backpack. Envoyez donc du SOL sur la blockchain Solana et de l'Ether sur la blockchain Base pour éviter les frais de transactions élevés sur le layer 1 Ethereum.

Interface du wallet Backpack pour copier son adresse Solana

Par exemple, pour envoyer des SOL sur votre wallet, assurez vous d'être sur le bon réseau puis copiez votre adresse comme sur l'image ci-dessus. Vous pourrez alors envoyer des SOL à cette adresse depuis un exchange centralisé ou un autre wallet.

Vous pourrez alors voir vos cryptomonnaies depuis l'onglet « Portfolio ». Une fois vos fonds reçus sur vos adresses, passez à l'étape suivante.

Récupérer un nom de domaine

Avant de commencer à gagner des points « Grass », il sera nécessaire de rejoindre le serveur Discord du projet Eclipse et passer l'étape de vérification qui vous donnera accès aux différents canaux.

Vous pourrez alors récupérer un code dans le canal « share-codes ». Copiez ce code et collez-le lors de votre connexion à Turbo Tap, une dApp qui vous permettra de gagner des Grass en transférant des cryptomonnaies sur la blockchain Eclipse et en effectuant des actions de type Tap to earn.

Connectez votre profil X pour obtenir un nom de domaine sur la blockchain Eclipse. Réclamez le ensuite sur le site de Alldomains. Assurez vous d'avoir des SOL (sur la blockchain Solana) sur votre wallet pour mint le nom de domaine :

Étape pour récupérer son nom de domaine sur la blockchain Eclipse

Bien que le nom de domaine sur Eclipse soit disponible en free mint, pour cumuler des points sur Alldomains et ainsi se devenir éligible à l'airdrop de ce protocole, il faudra mint un autre nom de domaine (par exemple sur Solana) pour accéder à d'autres quêtes.

Revenons désormais au sujet qui nous intéresse : utiliser la blockchain Eclipse pour se rendre éligible à un potentiel airdrop.

Comment gagner des Grass ?

Une fois votre nom de domaine créé sur Alldomains et votre compte Discord lié, vous pourrez le vérifier sur la dApp Turbo Tap et ainsi accéder à l'étape suivante.

Une fois toutes ces étapes passées, vous pourrez alors bridger de l'Ether directement depuis le jeu Turbo Tap. Avec ces fractions d'Ether vous serez alors en mesure d'acheter des « clicks », lesquels vous feront gagner des points Grass quand vous cliquez :

Les « clicks » disponibles à l'achat via Turbo Tap pour gagner des Grass

Pour ceux qui ne sont pas adeptes du Tap and earn, d'autres manières existent de cumuler des Grass. En effet, bridger des cryptomonnaies depuis Turbo Tap et les conserver sur la blockchain Eclipse font également gagner passivement des Grass.

👨‍🔬 Qu'est-ce qu'un tap-to-earn ?

Déposer de la liquidité sur la blockchain Eclipse

Pour augmenter ses chances d'éligibilité à l'airdrop d'Eclipse, il est possible de venir déposer de la liquidité, ce qui permettra, en plus de gagner des Grass, de créer une activité organique sur la blockchain.

Tout d'abord, vous pourrez échanger des tokens comme du WETH ou des liquid restaking tokens (LRT) comme du ezETH, weETH, etc. contre du tETH sur le site officiel d'Eclispe.

Bloc Info Le tETH est un LRT lancé par Eclipse, il encapsule le rendements de plusieurs LRT natifs pour offrir son propre rendement sur la blockchain Eclipse.

Une fois le tETH obtenu, il est possible de venir le déposer dans des pools de liquidités - ce qui pourrait également être un critère d'éligibilité à l'airdrop - sur l'exchange décentralisé (DEX) Orca par exemple.

Par ailleurs, le DEX Orca a récemment noué un partenariat avec la blockchain Eclipse et est le protocole détenant la plus importante valeur totale verrouillée (TVL) sur cette dernière à l'écriture de ces lignes.

Posséder des NFT sur la blockchain Eclipse

En plus d'effectuer les actions précédentes, une autre manière plus originale pourrait permettre d'être éligible à l'airdrop de la blockchain Eclipse : posséder certains tokens non fongibles (NFT).

Par exemple, les détenteurs de NFT de la collection After School Club (ASC), la collection officielle d'Eclipse, ont pu accéder en avant-première à la dapp Turbo Tap, ce qui leur a conféré un certain avantage pour commencer à cumuler des points avant l'accès au grand public.

Exemple d'un NFT de la collection ASC

À l'écriture de ces lignes, le floor price de cette collection est de plus de 0,5 Ether. Il y a cependant de nombreuses autres collections à des prix plus abordables sur le launchpad Scope, lequel fait également office de marketplace pour trader les NFT sur Eclipse.

Perspectives pour l'airdrop du projet Eclipse

Bien que le projet n'ait pas encore officiellement annoncé un futur airdrop, suivre les étapes que nous avons abordé pourrait potentiellement s'avérer payant dans cette éventualité. Pour résumer cette stratégie de farming, il faudra :

Installer un wallet compatible ;

Se créer à minima un nom de domaine sur la blockchain Eclipse ;

Bridger des cryptomonnaies ;

Jouer au Tap-to-earn Turbo Tap ;

Apporter de la liquidité à différents protocoles ;

Mint des NFT ;

Être actif sur les réseaux sociaux du projet (Discord, X).

Et enfin, il faudra, comme pour chaque airdrop, s'armer de patience pour espérer récolter les fruits de son labeur.

🎁 Retrouvez notre sélection d'airdrops à ne pas louper

