Donald Trump fait la promotion de son memecoin – Le cours bondit

Donald Trump avait lancé le memecoin TRUMP peu de temps après son investiture, suscitant brièvement une percée du cours de la cryptomonnaie. Le président des Etats-Unis vient d’en faire à nouveau la promotion, avec un effet immédiat sur son prix.

Donald Trump promeut à nouveau son memecoin

« J’ADORE LE TRUMP – TRÈS COOL. » C’est ainsi que le président des Etats-Unis a fait la promotion de sa cryptomonnaie humoristique, via son compte Truth Social. Donald Trump a affirmé que le Official Trump (TRUMP) est « le plus grand de tous » dans une publication hier en fin de journée.e

Le résultat ne s’est pas fait attendre : la cryptomonnaie présidentielle a pris 14,7% en l’espace de 2h :

Le cours du TRUMP a bondi hier en fin de journée

👉 Qu'est-ce qu’une cryptomonnaie « memecoin » et faut-il en acheter ?

Pour autant, la cryptomonnaie est loin de faire des performances comparables au moment de son lancement. Le TRUMP avait en effet atteint plus de 73 dollars le 19 janvier 2025, ce qui correspond à une chute de 83% depuis ce record. Elle n'est plus située qu'à la 53e place des cryptomonnaies les plus capitalisées, après avoir brièvement intégré le top 10 lors de ses premières semaines.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les problèmes inédits avec le TRUMP

C'est la première fois qu'un chef d’État fait la promotion directe d'une cryptomonnaie, qui plus est associée à son nom. La manœuvre suscite bien sûr son lot de critiques, tout en soulevant des questions d'intégrité. La cryptomonnaie de Donald Trump semble en effet en contradiction avec plusieurs sections de la constitution des Etats-Unis, qui cadre les revenus auxquels peut prétendre un président.

De manière plus ciblée, il faut aussi rappeler que la supply du TRUMP est en très grande partie contrôlée par 2 entreprises liées au président : CIC Digital LLC, ainsi que Fight Fight Fight LLC. 80% des tokens sont détenus par ces dernières, ce qui pose des questions de concentration. Par ailleurs, il est reproché au président des Etats-Unis d'utiliser sa position pour son enrichissement personnel.

🌐 Dans l'actualité – Tarifs douaniers de Trump : La bourse internationale face à une pression croissante

Quoi qu'il en soit, il semblerait que le président des Etats-Unis souhaite de nouveau communiquer au sujet des cryptomonnaies ces 2 dernières semaines. Il y a quelques jours, il affirmait ainsi qu'il souhaitait que son pays « domine les cryptos » et devienne « la superpuissance incontestée du Bitcoin », sans préciser de quelle manière cela sera fait.

Transformez les crashs crypto en opportunités 🚀 Recevez 7 conseils exclusifs pour réussir là où 90% échouent ! S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Source : Donald Trump via Truth Social

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital