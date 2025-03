Selon Donald Trump, les États-Unis vont « dominer la crypto » et devenir « la superpuissance incontestée du Bitcoin »

Cet après-midi, Donald Trump est intervenu au Blockworks Digital Assets Summit devant un panel de passionnés de la blockchain et des cryptomonnaies. Une courte intervention, qui semble avoir globalement déçu.

Que retenir de l'intervention de Donald Trump au Blockworks Digital Asset Summit ?

L'intervention de Donald Trump au Blockworks Digital Asset Summit, bien qu'attendue par les investisseurs crypto - déjà déçus de la fameuse « réserve stratégique de cryptomonnaies », n'aura finalement été que de courte durée.

Mais surtout, cette dernière n'a rien apporté de bien concret, si ce n'est la promesse que « les États-Unis allaient dominer la crypto et la prochaine génération de technologies financières ».

WATCH: The complete Presidential address at the Digital Asset Summit pic.twitter.com/PL2BoGJiws — Blockworks (@Blockworks_) March 20, 2025

Le président américain est d'abord revenu sur les thèmes habituels, à savoir l'opération Chokepoint 2.0 menée par le camp Biden, ainsi que sur la récente réunion « Crypto Summit » s'étant déroulée à la Maison-Blanche et ayant réuni des sommités de l'industrie crypto telles que Michael Saylor, président exécutif de Strategy ou bien Brian Armstrong, le PDG de l'exchange de cryptomonnaies Coinbase.

Par la suite, Donald Trump est également revenu sur la réserve stratégique de cryptos, qui n'inclura finalement pas de nouveaux Bitcoins.

Enfin, le président a mis l'accent sur la réglementation entourant les stablecoins aux États-Unis, arme de guerre pour favoriser l'hégémonie du dollar. Effectivement, il a réitéré son appel au Congrès visant à adopter une « législation historique créant des règles simples et de bon sens pour les stablecoins ».

« Les institutions, grandes et petites, seront libres d’innover et de prendre part à l’une des révolutions technologiques les plus passionnantes de l’histoire moderne, » a-t-il précisé.

Pour finir, s'adressant aux individus présents à la conférence, Donald Trump a déclaré que ces derniers allaient redéfinir le système bancaire :

Des pionniers comme vous pourront améliorer notre système bancaire et de paiement, tout en favorisant davantage de confidentialité, de sécurité et de prospérité pour les consommateurs et les entreprises américaines.

Soulignons malgré tout qu'en dépit d'un manque d'annonces concrètes, l'intervention de Donald Trump reste symboliquement importante : c'est là la première fois qu'un président en fonction intervient à une conférence portant sur les cryptomonnaies.

