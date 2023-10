De.Fi : la nouvelle « super app » pour naviguer sur le Web3 en toute sécurité

Dans un contexte où la sécurité devient primordiale pour les adeptes du Web3, en réponse à la montée en puissance des hacks et des scams, De.Fi se démarque en lançant le tout premier antivirus crypto. Cette innovation permet d'analyser en profondeur les smart contracts, apportant une nouvelle dimension à la protection des cryptomonnaies. En parallèle, découvrez tout le panel de produits proposé par l’application De.Fi.

De.Fi : tout l'univers du Web3 et de la blockchain au même endroit

De.Fi est ce que l'on appelle une super application : c'est un portail permettant de retrouver à un seul et même endroit tous les outils dont vous pourriez avoir besoin dans l'univers du Web3 et de la blockchain, une narrative déjà soutenue par le géant de l'investissement a16z.

Et les plus grands acteurs de l'écosystème font confiance à De.Fi sur cet axe : OKX, MEXC, Huobi, Binance et bien d'autres ont apporté leur soutien pour développer la plateforme. Le projet bénéficie également du support de HOF Capital, une société de capital risque qui avait su investir très tôt dans Tesla et SpaceX.

De.Fi s'inscrit en tant que pionnier dans le microcosme des super apps Web3, et ce d'autant plus qu'elle propose déjà tout un panel de services exclusifs. En y connectant votre portefeuille crypto (MetaMask par exemple), vous avez accès à de nombreuses informations sur votre wallet tel que son état de santé, automatiquement calculé en fonction des permissions que vous avez accordées aux smart contracts.

En dehors des informations relatives à votre propre wallet, vous pourrez aussi connecter vos comptes d’exchanges sur De.Fi., tels que Coinbase, Binance, OKX ou encore Kraken afin de centraliser tous vos investissements à un seul et même endroit.

Page d'accueil de De.Fi : la barre latérale de gauche vous permet de naviguer facilement entre tous les outils

Parmi ses autres outils pratiques, nous retrouvons par exemple « Shield » et « Scanner », tous deux axés sur la sécurité de l'utilisateur. Et quiconque a déjà navigué dans l'océan de la blockchain sait pertinemment que la sécurité est la clé de voûte du Web3, tant les scams et autres tentatives de phishing pullulent.

Concernant Scanner, il s'agit purement et simplement du premier antivirus crypto. En rentrant simplement une adresse de smart contract ou le nom d'un projet, vous pourrez obtenir une myriade d'informations vous permettant d'évaluer la pertinence et le niveau de sécurité de ce dernier. Alors que 300 millions de dollars ont été dérobés sur la blockchain sur le seul mois de septembre, de tels outils sont devenus plus que pertinents pour assurer la sécurité de ses fonds.

Fruit de 3 ans de travaux et d'analyse, l'antivirus de De.Fi a déjà permis d'éviter le vol de 2,7 milliards de dollars d'actifs crypto. À titre d'exemple, le scanner de De.Fi avait déjà détecté les risques de rug pull sur le smart contract du projet GMETA. Pour rappel, le rug pull de GMETA a coûté environ 4 millions de dollars aux investisseurs selon les dernières informations.

Aperçu du scan du smart contract frauduleux de GMETA repéré par De.Fi

Shield est l'outil qui permet de calculer le niveau de sécurité de votre wallet,. Il vous permet également, en un clic, de révoquer les droits que vous avez accordés à certains smart contracts par le passé. De surcroît, le Shield de De.Fi vous indique quels smart contracts que vous avez déjà approuvés sont potentiellement à risque.

👉 L'API de De.Fi : déjà une référence chez les principaux acteurs blockchain

Tenez-vous prêts pour le 10 octobre

Alors que De.Fi n'en est encore qu'à ses prémices, la plateforme organise un évènement le 10 octobre. Les 1 000 premiers utilisateurs inscrits auront la chance d'obtenir des lots exclusifs tels que des accès en avant-première pour de nouveaux projets, du merchandising ainsi que le nouvel ouvrage de De.Fi, « DeFi : The Road to Tomorrow ».

Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire sur la page dédiée à l'aide de votre adresse email.

En parallèle, vous pourrez récupérer votre badge d'Early Adopter en vous inscrivant sur le portail dédié. C'est grâce à ce dernier que vous pourrez, en avant-première, naviguer sur la super app de De.Fi et profiter de tous ses outils en faisant l'acquisition automatique d'un Social Profile associé.

Pour y prétendre, vous devrez d'abord être actif en tant que membre de la communauté De.Fi. Ensuite, la plateforme vous transmettra un code à usage unique pour accéder au statut d'Early Adopter et ainsi débloquer votre Social Profile.

De nombreux projets sont en cours de développement chez De.Fi, notamment un futur token DEFI. Ce dernier permettra d'obtenir de nombreux avantages tout autour de l'écosystème De.Fi, tels que la participation à la gouvernance du projet, des réductions sur les services proposés, des avantages partenaires ou encore l'accès à un chat privé.

Enfin, De.Fi souhaite révolutionner la finance décentralisée en tandem avec sa communauté. Cela se matérialisera bientôt à travers l'arrivée de De.Fi Chain, un outil proposant les rôles d'indexeurs, de délégataires et de développeurs/contributeurs, le tout avec des récompenses en tokens DEFI afin de créer un cercle vertueux.

👉 Suivez De.Fi sur X pour ne rien louper de leurs actualités

