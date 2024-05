L'action GameStop (GME) s'envole de 74% et le trading est mis en pause : les parieurs à la baisse perdent gros

L'action GameStop (GME) a connu une hausse spectaculaire hier, infligeant aux parieurs à la baisse des pertes colossales de plus de 2,53 milliards de dollars. Que s’est-il passé ?

GameStop (GME) : des short squeeze qui font perdre 2,53 milliards de dollars

L'action de GameStop (GME) a explosé de 74% dans la journée d'hier, liquidant les parieurs à la baisse d'un montant total de 2,53 milliards de dollars, selon Fox Business.

La hausse du cours de GameStop (GME) a été déclenchée par « Roaring Kitty », un personnage d'Internet déjà bien connu dans le monde de la finance. Il avait notamment encouragé une armée de day traders à se ruer sur l'action GameStop en 2021, un épisode marquant dans l'histoire de Wall Street.

Roaring Kitty, dont le véritable nom est Keith Gill, a récemment posté sur X une photo d'un gamer penché en avant sur sa chaise, laissant suggérer qu'il prenait le jeu autour de l'action GME très au sérieux. Il s'agit de sa première publication sur la plateforme depuis 2021.

D'après la société d'analyse S3 Partners, la majeure partie de ces paris à la baisse (shorts) provenaient de hedge funds ayant parié sur la sous-performance du célèbre revendeur de jeux vidéo. Pour Ihor Dusaniwsky, directeur général de l'analyse prédictive chez S3, la liquidation forcée (short squeeze) n'est plus très loin.

« Attendez-vous à des rachats de positions short sur cette action, car elle affichait déjà un score de short squeeze de 100/100 avant la séance d'aujourd'hui. »

Ce faisant, la volatilité de l'action GME a été telle que le New York Stock Exchange (NYSE) a dû suspendre le trading de cette dernière a de multiples reprises.

Vers un retour du phénomène des « meme stocks » ?

Le phénomène des « meme stocks », similaire aux memecoins pour les cryptomonnaies, avait déjà fait du bruit dans le monde de la finance en 2021.

Les investisseurs particuliers s'étaient attaqué aux hedge funds, qui étaient pessimistes à l'époque sur l'avenir de GameStop et d'autres sociétés, les forçant à racheter leurs positions short et à faire grimper le prix des actions.

Selon la société de gestion de données financières FactSet, les positions short sur les actions GameStop représentent plus de 24 % de toutes les actions librement disponibles à la négociation (le flottant),.

D'après Ihor Dusaniwsky, directeur général de S3, ces short squeeze sont bénéfique pour l'action GME.

« Les rachats de positions short liés au squeeze contribueront à faire grimper le cours de l'action GME, mais attendez-vous également à ce que de nouveaux vendeurs à découvert se lancent dans ce trade, car des prix autour ou supérieurs à 30 dollars seront des points d'entrée intéressants pour de nouveaux shorts. »

La vente à découvert (short-selling) est une stratégie de trading ou d'investissement qui consiste à emprunter les actions d'une société à une certaine valeur tout en pariant sur la baisse de leur prix. Le but est de racheter les actions à un prix inférieur plus tard et de restituer ces dernières au prêteur, en empochant la différence.

GameStop n'était pas la seule « meme stock » en hausse ce lundi 13 mai. L'action AMC Entertainment Holdings (AMC) a performé de 15 %, tandis que Reddit (RDDT) a progressé de 9 %. Le cours du memecoin Roaring Kitty (ROAR) a quant à lui grimpé de 2 422 % sur les 7 derniers jours.

Source : CNBC

