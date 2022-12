GameStop met les cryptomonnaies en suspens après une perte de 95 millions de dollars

Lors de la révélation des résultats du troisième trimestre de 2022, Gamestop a annoncé la suspension de ses activités liées aux cryptomonnaies à cause de pertes estimées à 95 millions de dollars sur la période. Cela pourrait concerner sa marketplace de NFT et son portefeuille dédié au Web3 et au gaming.