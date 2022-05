GameStop lance son wallet non-custodial dédié au Web3 et au gaming

GameStop dévoile son wallet pour le Web 3.0

La société américaine spécialisée dans les jeux vidéo GameStop, que l'on connaît en France via la chaîne de magasins Micromania-Zing qu'elle a rachetée en 2008, vient de dévoiler son wallet dédié au Web 3.0.

Il s'agit d'un portefeuille non custodial, ce qui signifie que les utilisateurs sont totalement maîtres de leurs fonds et sont détenteurs d'une clé privée à cet effet. Déjà disponible en version bêta, il permet d'envoyer, de recevoir et d'utiliser des cryptomonnaies ainsi que des tokens non fongibles (NFTs) aux autres joueurs ou aux autres utilisateurs.

Le « GameStop Wallet » est un portefeuille numérique basé sur la blockchain Ethereum, qui permet d'interagir directement avec les applications décentralisées en tant qu'extension de navigateur Web. Notons qu'à ce titre, il est disponible en téléchargement depuis le Chrome Web Store.

Enfin, il permettra également d'interagir avec la plateforme de NFTs développée par GameStop en tandem avec Immutable X, dont la sortie est prévue pour le deuxième trimestre de l'année fiscale de l'entreprise, soit au début du mois de juillet.

Il est notamment prévu à travers ce partenariat que 100 millions de dollars soient distribués pour les créateurs de NFTs sous forme de tokens IMX, et 150 millions de dollars directement à GameStop une fois que la société aura franchi certaines étapes de développement, selon les termes de l'accord.

👉 Pour approfondir : Quelles sont les différences entre un Custodial / Non custodial wallet ?

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Le Web 3.0, futur du gaming ?

Les sociétés de jeux vidéo l'ont bien compris : le Web 3.0 sera au mieux, la voie principale du gaming dans un futur proche, ou au pire, un de ses axes principaux.

Alors que l'industrie du jeu vidéo a rapporté près de 160 milliards de dollars de recettes sur la seule année 2021, le marché des NFTs a explosé, avec un volume de vente affichant +1 836 % par rapport à l'année précédente, ou encore +4 440 % de capitalisation de marché.

Étant donnée l'évolution du monde des jeux vidéo, il est désormais monnaie courante de pouvoir payer pour s'acheter des objets d'apparat, du contenu exclusif ou des avantages directement dans le jeu lui-même. Mais cela présente un problème : la plupart du temps, si le joueur arrête de jouer, ces investissements sont perdus car non échangeables.

La tokénisation de ces objets virtuels pourrait être une solution à ces problèmes, puisqu'elle permet théoriquement de revendre des objets achetés précédemment sur une place de marché commune lorsque le joueur n'en a plus l'utilité. Ainsi, avec les bénéfices obtenus, il peut ainsi réutiliser cet investissement autre part.

La blockchain, notamment à travers les NFTs, peut donc aisément constituer une place de choix pour le gaming de demain, comme peut notamment le prouver l'essor du « Play-to-Earn », où les joueurs se voient récompensés directement avec des tokens ou des NFTs en jouant, qu'ils peuvent ensuite revendre à d'autres personnes.

À titre d'exemple, Framework Ventures, un fonds d'investissement spécialisé dans la blockchain, annonçait avoir levé 400 millions de dollars pour investir dans des startups et de jeunes projets afin de développer le gaming dans cette voie.

👉 Sur le même sujet : Square Enix vend des franchises phares comme Tomb Raider pour investir dans le gaming blockchain

Découvrir FTX 5% de réduction sur vos frais avec ce bouton 👆 Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Source : Business Wire

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.