GameStop lance officiellement sa place de marché dédiée aux NFT pour le gaming

GameStop et Immutable X ont dévoilé conjointement leur plateforme dédiée aux tokens non fongibles (NFT), laquelle demeurait en phase de bêta depuis quelques mois. GameStop NFT est désormais sous sa version définitive, et permet d'échanger des NFT utilisables dans les jeux vidéo proposés par Immutable.

Copié https://cryptoast.fr/gamestop-lance-officiellement-place-marche-dediee-nft-gaming/

Cacher le player