Le studio Epic Games investit dans Hadean pour développer les technologies du metaverse

La start-up britannique Hadean, spécialisée dans le développement des technologies relatives au metaverse et au Web3, vient de lever 30 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série A.

Le financement a été dirigé par la société de capital-risque européenne Molten Ventures aux côtés de 2050 Capital, Alumni Ventures, Aster Capital, Entrepreneur First ainsi que InQTel.

Epic Games, le studio de jeux vidéo à l'origine du moteur 3D Unreal Engine et du jeu à succès Fortnite, a également fait partie des investisseurs. Il s'agit du second soutien financier de la part d'Epic Games pour Hadean, le studio lui ayant déjà versé une aide sous forme de « MegaGrant » l'année dernière, une forme de soutien réservée aux développeurs utilisant Unreal Engine.

L'intérêt d'Epic Games pour le metaverse n'est donc pas nouveau, surtout lorsque l'on se souvient de sa colossale levée de fonds de 2 milliards de dollars en avril dernier à cet effet, levée de fonds à laquelle avaient participé les géants Sony et Kirbi, l'entreprise derrière la gamme de jouets Lego.

Marc Petit, le vice-président de l'écosystème Unreal Engine, a souligné l'importance de la présence d'Hadean pour le développement du metaverse :

«La puissance de calcul d'Hadean fournira l'infrastructure nécessaire alors que nous travaillons à la création d'un metaverse évolutif. La technologie de l'entreprise complète l'Unreal Engine d'Epic Games en permettant d'accueillir des quantités massives d'utilisateurs simultanés et en débloquant de nouveaux outils pour les créateurs et les développeurs. »

👉 Retrouvez notre top 4 des metaverses prometteurs pour 2022

Bien que son nom soit encore relativement peu connu du grand public, Hadean a déjà apporté sa technologie et son infrastructure à de grands noms tels que Microsoft, Minecraft ou encore Sony.

Parmi ses hauts faits, Hadean a notamment pu rassembler 14 000 joueurs dans le monde d'Eve Online à un seul et même endroit. Cette prouesse technologique est le fruit d'une collaboration avec le développeur de jeux vidéo de type MMO CCP Games.

Selon Craig Beddis, le PDG d'Hadean, notre futur sera assurément à la croisée du monde physique et de ces mondes virtuels :

« La mission d'Hadean est de faire le pont entre les mondes physiques et virtuels pour nous aider à prendre de meilleures décisions et, en fin de compte, améliorer la qualité de notre vie dans le monde physique. [...] Mais nous pensons que le véritable succès et l'adoption massive du metaverse reposeront sur la facilité avec laquelle les créateurs pourront créer leurs propres expériences à grande échelle, en s'appuyant sur des technologies ouvertes et robustes du metaverse en tant que service. »