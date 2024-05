« Ils ne veulent pas d’une vague d’innovations » – La SEC aurait peur du potentiel des cryptomonnaies, selon le cofondateur d’Ethereum (ETH)

Ce n’est une surprise pour personne, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est en campagne contre le secteur des cryptomonnaies. Selon le cofondateur d’Ethereum, Joseph Lubin, il s’agirait de contrôler l’industrie et les flux de capitaux, par peur qu’ils échappent au régulateur.

La SEC inquiète de l’innovation présentée par les cryptomonnaies ?

Joseph Lubin a cocréé Ethereum (ETH) aux côtés de Vitalik Buterin, et il dirige actuellement la société blockchain Consensys, à qui l’on doit notamment le portefeuille MetaMask. Selon lui, les dernières actions de la SEC ne sont pas un hasard. La semaine dernière, on apprenait que le gendarme financier américain considérait secrètement l’ETH comme une « security » depuis un an au moins… Sans que cela ne soit éclairci auprès de la communauté crypto.

C’est bien ce point qui est reproché à la SEC par Consensys, Ripple et d’autres acteurs qui ont intenté des actions en justice en retour contre l’institution. Selon Joseph Lubin, ce flou artistique n’est pas une coïncidence, comme il l’expliquait au Digital Asset summit de Londres :

« Ils procèdent à des actions stratégiques plutôt que d’ouvrir la discussion et d’édicter des règles claires. »

Pourquoi un tel acharnement ?

Les cryptomonnaies sont devenues un enjeu de campagne aux États-Unis, avec un camp républicain qui est maintenant fermement pro-crypto. Les Démocrates ont quant à eux commencé à marquer fortement la distance depuis l’affaire FTX, qui a été mêlée au parti démocrate.

Au-delà de ces considérations, les cryptomonnaies sont en soi une menace pour la SEC, toujours selon Joseph Lubin :

« Je pense qu’ils ont peur de l’attention et des capitaux qui vont arriver au sein de notre écosystème, étant donné qu’il s’améliore considérablement en termes de scalabilité et de facilité d’utilisation. »

Cela irait par ailleurs au-delà de la SEC, pour englober le système bancaire des États-Unis, qui pourrait se retrouver en porte-à-faux face à des cryptomonnaies qui continuent de se développer :

« La SEC ne veut probablement pas d’une vague d’innovation qui va réellement transformer le paysage. »

Quoi qu’il en soit, la SEC ne semble pas prête à lâcher le morceau. Cette semaine encore, Gary Gensler a réitéré sa méfiance face à l’industrie crypto, affirmant que celle-ci était saturée d’arnaques et de fraudes. Il n’a par ailleurs pas souhaité commenter le statut d’Ethereum et de son actif ETH, refusant une nouvelle fois de dire s’il s’agit selon lui d’une « security ».

Source : CoinTelegraph, CNBC

Image : Ivo Näpflin via Wikimédia Commons (CC BY)

