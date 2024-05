Ethreum est dans un calme relatif avant les nouvelles fondamentales relatives aux ETF. Si le rejet de ces nouveaux produits financier semble intégré au prix, une bonne nouvelle n'est pas à exclure alors même qu'ETH est délaissé par les acteurs du marché.

Nous sommes le mercredi 15 mai 2024 et l'Ethereum (ETH) s'échange autour des 2 950 dollars.

Les ETF spots devraient trouver résolution la semaine prochaine dans un processus qui arrive à son terme les 23 et 24 mai pour Van Eck et Ark Invest. Les rumeurs font mention d'une probabilité équivalente entre refus et acceptation. Pourtant, le marché est très pessimiste et la correction qui se déploie actuellement semble déjà prendre en compte cette mauvaise nouvelle dans l'action des prix.

Cet état de fait est une bonne nouvelle pour le camp haussier, puisqu'en cas d'acceptation « surprise », l'action des prix pourrait engager une reprise haussière impulsive. Peut-on, au-delà même de la performance d'ETH, voir dans cet événement le catalyseur nécessaire à relancer le marché haussier et/ou une altseason ? C'est probable, car Ethereum reste le leader des altcoins malgré l'arrivée de challengers comme Solana.

Du calme des marchés dérivés

Paires avec Ethereum 24 heures 7 jours 1 mois Ethereum/ USDT +0,10 % -3,20 % -11,00 % Ethereum/ Bitcoin -1,60 % -3,70 % -5,50 %

La carte de liquidités montre des poches éparses qui s'accumulent principalement au nord, au-dessus des différents sommets de la tendance baissière.

À court terme, 2 bornes se constituent. Elles pourraient provoquer des impulsions en cas de :

franchissement à la hausse des 3 200 dollars ;

franchissement à la baisse des 2 800 dollars.

Au-delà, c'est au sud des liquidités datant du mois de février que les prix pourraient aller chercher, à commencer par la zone des 2 400 dollars.

Carte des liquidités pour Ethereum



Côté dérivés, c'est le calme plat. Les intérêts ouverts latéralisent depuis mi-avril et les fundings restent faibles.

État des marchés dérivés sur Ethereum

Ethereum, le rebond ou le plongeon !

Le désintérêt autour d'Ethereum de ces dernières semaines est manifeste. Le projet reste toutefois en tendance haussière depuis les plus bas du bear market réalisé en juin 2022. L'action des prix a livré depuis une performance d'environ 360 %, avec un sommet local à 4 000 dollars. À date, la progression après correction reste d'environ 200 %.

Le canal haussier marquant la tendance primaire haussière est en approche. Le sommet de ce canal a provoqué des réactions positives à 2 reprises, ce qui n'exclut pas qu'il soit à nouveau un support aux prix. Attention toutefois, la réintégration d'un canal conduit généralement à visiter la borne opposée.

Graphique du cours de l'Ethereum en journalier

La tendance journalière baissière sur Ethereum est installée depuis plusieurs semaines et l'actif continue de marquer des sommets de plus en plus bas. Les creux quant à eux semblent se stabiliser autour des 2 800 dollars, marquant une figure de compression en triangle rectangle descendant. Cette figure propose généralement une résolution baissière.

La moyenne mobile à 20 semaines a également été franchie en clôture hebdomadaire, mettant l'actif dans une position de faiblesse à court et moyen terme. Ethereum glisse lentement dans une zone de danger.

Nous aurons probablement dans les 2 prochaines semaines une confirmation de ce biais baissier, ou au contraire son invalidation. En cas de confirmation baissière, les objectifs amènent les prix sur les supports de tendance long terme entre 2 400 et 1 900 dollars.

Pour invalider l'orientation baissière à moyen terme, ETH devra convaincre en reconquérant rapidement les 3 400 dollars. Cette reconquête passe par le franchissement de la résistance oblique baissière et de la moyenne mobile à 20 semaines.

Graphique du cours de l'Ethereum contre USDT en hebdomadaire

Concernant la force relative d'Ethereum vis-à-vis du reste du marché, le scénario de déviation reste d'actualité. La divergence haussière hebdomadaire plaide en faveur de ce scénario. Il conviendrait toutefois de ne pas descendre sous la clôture de janvier 2021 au risque d'invalider la déviation et s'enfoncer plus bas à destination du pivot du bull run de 2021.

Graphique du cours d'Ethereum contre Bitcoin en hebdomadaire

En résumé, l'ETH d'Ethereum reste haussier et propre dans sa construction de long terme. La tendance journalière est baissière depuis mi-avril et l'hebdomadaire commence à se dégrader. L'action des prix doit rapidement trouver un rebond pour dépasser et se réinstaller au-delà des 3 400 dollars au risque de continuer à s'enfoncer vers les supports de long terme.

Alors, pensez-vous que l' ETH puisse déjà repartir vers un nouveau record de prix ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Passez une belle journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse technique.

Sources : TradingView, Coinglass, Glassnode

