En 2021, Philippe Brassac annonçait l’effondrement du Bitcoin sous un dollar le 30 avril 2025. Nous y sommes. Bitcoin vaut aujourd’hui plus de 85 000 dollars. L’histoire donne tort, une fois de plus, aux banquiers. Bitcoin confirme sa résilience, là où les institutions financières s’enlisent dans des analyses dépassées et des certitudes obsolètes.

Bitcoin aurait dû être mort aujourd'hui, selon le PDG du Crédit Agricole

La 1ère fois que Bitcoin a été déclaré « mort » remonte au 15 octobre 2010, par un internaute surnommé « The Underground Economist », alors qu’un BTC ne valait que quelques centimes. Depuis, le prix du Bitcoin a augmenté de 80 000 000 %, et l’auteur a fini par réviser son jugement.

Au total, c'est plus de 400 annonces de la mort de Bitcoin qui ont été recensées. Si vous aviez investi 100 dollars après chacune d’elles, vous détiendriez aujourd’hui une fortune avoisinant les 92 millions de dollars.

En 2021, alors que le Bitcoin s’échangeait au-dessus des 55 000 dollars, Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole, affirmait publiquement que le prix du BTC tomberait sous 1 dollar d’ici au 30 avril 2025.

À quoi ressemblera 2025 ? Le bitcoin est passé sous la barre d’un dollar. [...] Economistes, historiens, philosophes et politiciens identifieront sans aucun doute rétrospectivement les signes avant-coureurs dans le but de nous éviter de tomber à nouveau dans un tel travers. Serons-nous pour autant immunisés contre la spéculation ? Je ne le parierais pas, même pour 1 Bitcoin.

Nous sommes aujourd’hui le 30 avril 2025, le Bitcoin s'échange pour plus de 90 000 dollars et n’est plus ce jouet de geeks moqué par la finance traditionnelle : c’est une infrastructure monétaire mondiale, utilisée, étudiée, intégrée.

L’histoire d’un aveuglement rationnellement injustifiable

Bénéficiant de « l'immunité contre la spéculation », Philippe Brassac a sans doute savouré l’année 2022 : en l’espace d’un an et demi, le Bitcoin était tombé à seulement 15 473 dollars de sa prophétie.

Mais 2023 a rapidement tourné la page, marquant une énième résurrection. La faillite de plusieurs banques étatsuniennes a ravivé la peur d’un risque systémique mondial. Le Bitcoin a bondi, retrouvant les 27 000 dollars abandonnés quelques mois plus tôt, avant de finir l'année à 42 000 dollars.

En 2024, tout s’est accéléré :

Le lancement des ETF Bitcoin spot a marqué un tournant ;

L’élection de Donald Trump et sa promesse de créer une réserve stratégique en Bitcoin a secoué les marchés ;

Et le franchissement des 100 000 dollars a envoyé un signal fort.

Bitcoin n’a jamais été aussi solide qu'aujourd'hui :

Le hashrate, indicateur de la sécurité du réseau, atteint des sommets ;

; 60 000 à 100 000 nœuds vérifient et relaient les transactions en simultané à travers le monde ;

vérifient et relaient les transactions en simultané à travers le monde ; Le BTC est utilisé pour des paiements entre entreprises censurées par l’Occident ;

Le minage est adopté par des États et villes pour se chauffer et stabiliser leur réseau électrique.

Enfin, Bitcoin est désormais intégré par les institutions : via les ETF aux États-Unis, les ETP en Europe, ou encore directement en fonds propres par des entreprises comme Strategy, Metaplanet ou GameStop, qui y voient une réserve de valeur stratégique.

Sources : Bitcoin deaths, l'Opinion

