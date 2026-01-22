L’arrivée des acteurs institutionnels dans le secteur des cryptomonnaies correspond à l’essor de certains secteurs, comme les stablecoins ou la tokenisation des actifs du monde réel. Un dernier domaine au sujet duquel Changpeng Zhao serait en pourparlers avec « une douzaine de gouvernements ».

Changpeng Zhao fait la promotion de la tokenisation à un niveau gouvernemental

Le secteur des cryptomonnaies exporte désormais certaines de ses innovations en dehors de son écosystème, comme par exemple le principe de tokenisation initialement développé afin de permettre aux détenteurs de Bitcoin de pouvoir intégrer la DeFi d'Ethereum avec des tokens enveloppés (wrapped), sans avoir à se séparer de leurs précieux BTC.

Une option très convoitée du côté des acteurs de la finance traditionnelle, afin de pouvoir créer des représentations numériques de certains actifs du monde réel (RWA) - actions, biens immobiliers, mais également dettes et fonds monétaires - transférables et échangeables à toutes heures et en tous lieux.

✍️ Pour approfondir - Qu'est-ce que la tokenisation et quels secteurs transforme-t-elle ?

L'occasion pour le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, Changpeng Zhao, de proposer ce service du fait de sa position actuelle de conseiller crypto privilégié auprès de certains gouvernements du monde désireux de s'inscrire dans cette dynamique.

Une démarche exposée dans le cadre d'une intervention effectuée au Forum économique mondial, actuellement en cours dans la station de ski de Davos, en Suisse. Et selon les déclarations de Changpeng Zhao, il serait actuellement en pourparlers avec « une douzaine de gouvernements » sur le sujet, afin de l'appliquer à la gestion de leurs actifs.

Au programme : tokenisation, paiements crypto et IA

Parmi les pays inscrits dans ces échanges sur la tokenisation, Changpeng Zhao mentionne plus précisément le Pakistan, la Malaisie et le Kirghizistan. Le but ? Leur permettre de lever des fonds en vendant des fractions d'actifs numériques gouvernementaux, représentant - par exemple - une participation dans des infrastructures, de l'immobilier ou des matières premières.

De cette manière, le gouvernement peut commencer par réaliser des gains financiers effectifs avant de les utiliser ensuite pour développer ces industries. Changpeng Zhao

🗞️ Vers une tokenisation du marché américain d'ici 2 ans ? Le patron de la SEC en est persuadé

En parallèle, Changpeng Zhao a également abordé la question du développement important des paiements crypto, désormais implantés au cœur des systèmes traditionnels afin de permettre des transactions de dimensions mondiales plus rapides et moins coûteuses. Une révolution souvent invisible pour les utilisateurs, en capacité d'améliorer l’efficacité et l’interopérabilité des réseaux établis.

Enfin, le fondateur de Binance à abordé la convergence inévitable entre la crypto et l’intelligence artificielle, en quête de solutions natives et programmables pour effectuer des transactions. Un service que les cryptomonnaies sont tout particulièrement capables de fournir.

En conclusion : le véritable enjeu actuel ne réside plus dans la hausse spéculative des prix, mais bien plus dans une intégration structurelle de la blockchain au sein des systèmes économiques mondiaux.

Source : World Economic Forum

