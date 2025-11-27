Cet investisseur abaisse sa prévision pour le Bitcoin de 250 000 à 100 000 dollars pour la fin de l'année

L’exercice des prévisions s’avère souvent périlleux, en particulier lorsqu’il s’agit de déterminer le prix du Bitcoin. Une réalité à laquelle vient de se heurter le vétéran de Wall Street, Tom Lee, avec un objectif largement revu à la baisse pour la fin de cette année.

Bitcoin : Tom Lee revient sur sa prévision à 250 000 dollars

Au mois de mai dernier, le Bitcoin franchissait pour la toute première fois le niveau des 110 000 dollars, à la suite d'un élan haussier largement renforcé par l'élection de Donald Trump en novembre 2024 qui lui avait permis de s'installer au-delà du seuil symbolique des 100 000 dollars.

Une suite de records qui va galvaniser les adeptes de prévisions haussières, comme le vétéran de Wall Street et président du Conseil d'administration de Bitmine, la plus importante Ethereum Treasury actuelle, Tom Lee. Peut-être même un peu trop.

En effet, il ne manquera pas d'annoncer début août un BTC à 250 000 dollars pour la fin de cette année, porté par la perspective — pour le coup réaliste — de le voir franchir pour la première fois les 120 000 dollars. Un exploit que le Bitcoin réalisera quelques jours plus tard.

Depuis, la reine des cryptomonnaies a enregistré un nouveau sommet historique à 126 000 dollars le 6 octobre, avant de subir quelques jours plus tard un effondrement historique qui va finir par entraîner le cours du BTC sous le niveau des 90 000 dollars.

Un état des lieux décidément bien loin des 250 000 dollars promis par Tom Lee, qui vient de revoir ses ambitions (très largement) à la baisse.

Finalement, seulement un peu plus de 100 000 dollars

Une rétractation officielle réalisée au cours d'une interview de la chaîne d'information américaine CNBC, avec un nouvel objectif de prix pour le BTC désormais fixé « au-dessus des 100 000 dollars », soit une division par 2 de son ancienne estimation du mois d'août.

Toutefois, Tom Lee reste confiant face aux perspectives du BTC pour la fin de cette année. En particulier suite aux récents achats d'or effectués par le leader du marché des stablecoins Tether (USDT), en capacité selon lui de contribuer à établir un prix plancher plus élevé pour le Bitcoin sur le long terme.

Dans cette perspective, le vétéran de Wall Street envisage un BTC qui pourrait tout de même réaliser un nouveau plus haut historique avant de débuter 2026, avec « certaines de ses meilleures journées [qui] vont se produire avant la fin de l’année ».

Je pense qu’il est toujours très probable que le Bitcoin soit au-dessus de 100 000 dollars avant la fin de l’année, et peut-être même qu'il réalise un nouveau sommet. Tom Lee

Pourquoi une telle confiance ? Tout simplement car Tom Lee considère que le krach du 10 octobre dernier serait dû à une « anomalie » intervenue sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, impliquant notamment un depeg du stablecoin USDe du protocole Ethena ayant déclenché des liquidations en cascade.

Selon lui, rien à voir avec un recul du marché...

Source : CNBC

