2 milliards de dollars : carnage sur les ETF Bitcoin, alors que la pression de vente reste forte

Le début du bear market ? Les ETF Bitcoin spot continuent de connaître des sorties très importantes. Les analystes notent par ailleurs une pression de vente qui s’est accentuée sur les marchés crypto. Qu’en penser ?

Les ETF Bitcoin spot continuent de connaître des sorties importantes

Selon les données partagées par Coinglass, sur les 6 derniers jours, les sorties totales des ETF Bitcoin spot frôlent les 2 milliards de dollars. Cela fait près d’une semaine que les produits d’investissement enregistrent des sorties de l’ordre de plusieurs milliers de BTC par jour.

Le volume d’échange reste élevé (4,5 milliards de dollars pour la journée d’hier) et le total des BTC gérés par les ETF s’élève encore à 139,9 milliards de dollars. Mais la tendance est bel et bien présente : les investisseurs fuient en masse les ETF Bitcoin spot cette semaine.

La journée de mercredi a été particulièrement négative : sur la journée, les ETF Bitcoin spot ont connu des sorties de 5 320 BTC, soit 555 millions de dollars en 24 h.

La pression de vente est présente selon les analystes

Au-delà des ETF, plusieurs analystes ont noté qu’il existait une pression de vente forte sur les marchés spot. Selon le trader Skew, le cours du Bitcoin fait face à un énorme « sell wall » qui est situé juste au-dessus de 105 000 dollars :

Il est assez clair que le prix est plafonné par le cluster d’ordres de vente au-dessus de 105 000 $. Rien de surprenant, honnêtement.

Ce « mur » limite le potentiel de remontée du Bitcoin à ce stade. Pour rappel, la cryptomonnaie a déjà franchi les 100 000 dollars il y a 2 jours. Si la tendance se confirmait, la zone de support suivante pourrait être située autour de 93 000 dollars.

Un contexte macro incertain qui contribue à ces ventes

Tout cela s’inscrit dans un sentiment plus global de méfiance. Ces derniers jours, la Réserve fédérale des États-Unis a affirmé qu’elle pourrait ne pas poursuivre la baisse des taux, alors que les droits de douane de Donald Trump sont remis en question.

Cette conjoncture fait perdurer la méfiance pour les actifs « risqués ». Alors que Wall Street est en berne cette semaine, les cryptomonnaies, dont le Bitcoin en tête, suivent également la tendance.

Le cours du Bitcoin affiche +1,3 % sur les dernières 24 h, une remontée légère après les secousses des derniers jours. Mais il reste 18 % en dessous de son record absolu, atteint il y a un mois. Alors, épisode de stress ou vrai tendance baissière ? Les jours à venir le diront.

Source : Coinglass

