La blockchain Tron (TRX) va accueillir l’USDD, son nouveau stablecoin algorithmique

Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron (TRX), a annoncé ce jeudi, l’arrivée d’un stablecoin algorithmique sur ce réseau. Répondant au nom d’USDD pour « Decentralized USD », celui-ci sera disponible dès le 5 mai prochain.

💸The @usddnetwork will provide custody service for the $10B worth of highly liquid assets raised from blockchain industry initiators and use them as an early-stage reserve.

⚖️The @trondaoreserve will set its basic risk-free interest rate to 30% per annum.#USDD #TRONDAOReserve pic.twitter.com/HrYeGmwWp0

— H.E. Justin Sun 🅣🌞🇬🇩 (@justinsuntron) April 21, 2022