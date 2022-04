L'UST de Terra devient le 3e stablecoin le plus capitalisé

L’UST de Terra devient la 3e capitalisation sur le marché des stablecoins

Le stablecoin de la blockchain Terra (LUNA), le Terra UST (UST), est dans une excellente dynamique puisqu’il est devenu en début de semaine le troisième plus gros stablecoin au niveau de la capitalisation. Après avoir dépassé il y a quelques semaines un autre stablecoin, le DAI, aujourd’hui il passe devant le stablecoin de Binance, le Binance USD (BUSD).

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’UST compte une capitalisation de marché de 17,6 milliards de dollars, juste devant les 17,3 milliards de dollars du BUSD. Il n’y a donc que 300 millions de dollars de différence, mais l’écart se creuse de jour en jour (hier il n’y avait que 60 millions de dollars d’écart entre les deux).

Il devient ainsi le 3e stablecoin le plus capitalisé après le célèbre Tether (USDT) et ses 82,7 milliards de dollars de capitalisation, et l’USD Coin (USDC) et ses 49,8 milliards de capitalisation. L’écart est donc encore très important par rapport à ces deux stablecoins, ce qui est normal au regard de leur ancienneté.

Mais il ne faut pas exclure la possibilité que l’UST passe à la deuxième position sur le marché des stablecoins dans quelques mois, puisqu’en 6 mois seulement, sa capitalisation boursière de l’UST a été multipliée par cinq (+525% depuis la mi-novembre). Une dynamique que l’on attribue non seulement à l’explosion de l’écosystème Terra et de son token Luna, mais aussi aux nombreux avantages du stablecoin, dont un APY qui atteint 25% pour le staking.

Malgré cette 3e place largement méritée en termes de capitalisation boursière, l’UST possède des volumes d’échanges journaliers bien inférieurs à son concurrent immédiat, le BUSD. Alors qu’il a enregistré un volume de transactions de 531 millions de dollars au cours des dernières 24 heures selon CoinmarketCap, le BUSD a enregistré un volume de 4,5 milliards de dollars au cours de la même période.

Mais la dynamique de l’écosystème Terra ne repose pas que sur leur stablecoin. Le jeton LUNA est aussi sur une très belle croissance ces derniers mois. Selon les données de CoinGecko, sur un 1 an le LUNA a augmenté de 13$ à plus de 90$, soit une augmentation de +592%. Le jeton possède une capitalisation de 31,8 milliards de dollars, ce qui la place 8e dans les cryptomonnaies les plus populaires auprès des investisseurs.

L’ascension fulgurante de l’écosystème Terra (LUNA)

L’écosystème Terra n’en finit plus de faire parler de lui. Le stablecoin de Terra a été lancé en septembre 2020 et il est déjà devenu le stablecoin algorithmique le plus populaire sur le marché des cryptomonnaies. C’est un stablecoin décentralisé qui a pour objectif de faciliter les paiements.

Son essor s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’augmentation de la valeur du jeton LUNA, ainsi que le souhait de la Luna Guard Foundation de sauvegarder le jeton avec des réserves de Bitcoin. Le mois dernier, Terra s’est doté de 10 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) pour soutenir les réserves de son stablecoin.

Plus récemment, Terra a ajouté plus de 4 000 bitcoins à son portefeuille pour continuer à apporter de la solidité à son projet de stablecoin. Le projet continue de faire la une de nombreux médias spécialisés dans les cryptos, même si certaines personnes voient, dans cet achat massif de Bitcoin, une preuve de défiance des développeurs à l’égard de leur propre jeton.

En parallèle, le jeton LUNA a battu son record historique le 5 avril avec un prix de 119,18$. À l’heure actuelle, il reste assez haut par rapport à ses points bas, avec un prix d’échange à 89$. De quoi favoriser l’explosion de l’écosystème Terra, qui fait un travail conséquent pour apporter de la crédibilité à leur projet.

L’autre facteur qui est probablement à l’origine du fort développement de l’UST est la volonté des investisseurs en cryptomonnaies de diversifier leur portefeuille et d'atténuer les risques. Les stablecoins sont en effet conçus pour minimiser la volatilité en rattachant leur valeur à un actif qui ne souffre pas d’une grande volatilité, comme des monnaies fiat (dollar, euro, etc..). Dans un marché en baisse, les investisseurs en crypto cherchent donc à se protéger des fluctuations (comme un investisseur en bourse pourrait le faire en achetant de l’or).

