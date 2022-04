880 millions de dollars pour l'écosystème de Terra

Terraform Labs, l'organisme derrière l'UST, le stablecoin de Terra, a fait « cadeau » de 880 millions de dollars sous forme de LUNA à la Luna Foundation Guard (LFG) ce jeudi.

TFL has gifted an additional 10 million $LUNA to the @LFG_org. https://t.co/tNirkgGGm0 — Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 14, 2022

La Luna Foundation Guard est chargée d'assurer les réserves et l'équilibre de l'UST afin de maintenir son cours adossé au dollar américain. Do Kwon, le fondateur et PDG de Terra, avait annoncé le mois dernier qu'il souhaitait constituer une réserve de 10 milliards de dollars sous forme de Bitcoin (BTC) notamment afin d'assurer l'UST.

Un chiffre considérable, mais qui reste proportionnel à l'essor que connaît l'écosystème de Terra : le LUNA occupe la 9e place du classement des cryptomonnaies avec 29 milliards de capitalisation boursière, et l'UST, lui, occupe la 14e place avec 17,2 milliards de dollars. Le succès de l'UST est notamment dû au protocole Anchor que l'on ne présente plus, qui assure actuellement un rendement de 19,5% sur le stablecoin.

Ce nouvel apport de fonds arrive tout juste quelques jours après que la Luna Foundation Guard se doit dotée de 4 130 BTC, soit 176 millions de dollars au moment de la transaction, afin de remplir son coffre-fort.

Avec 42 530 BTC, Terra détient désormais le troisième plus gros portefeuille en Bitcoin de tout l'écosystème derrière MicroStrategy et Tesla, respectivement premier et deuxième du classement.

Fig. 1 : Classement des entreprises possédant les plus grandes réserves de Bitcoin

Au cours actuel, la trésorerie en Bitcoin de Terra représente actuellement 1,7 milliard de dollars. Selon Do Kwon, la prochaine étape pour Terra est d'en posséder pour 3 milliards de dollars de valeur totale.

La stratégie de trésorerie de Terra

Tout d'abord, afin d'approfondir la manière dont est constituée la trésorerie de Terra, il convient de rappeler de quelle manière fonctionne son écosystème.

Le LUNA, le token de Terra, n'est pas un stablecoin et est donc par nature assujetti à la volatilité imprévisible du marché. Afin de maintenir l'UST adossé au dollar, Terra brûle (burn) des tokens LUNA afin de rééquilibrer le cours de l'UST lorsque ce dernier est amené à subir de légères fluctuations.

Cependant, afin d'éviter une dévaluation critique des tokens LUNA dans l'éventuel cas de figure où un nombre de personnes important déciderait en même temps d'échanger leurs UST contre des LUNA, Terra a décidé de diversifier les actifs de sa trésorerie.

Fig. 2 : Répartition des actifs de la trésorerie de la Luna Foundation Guard

Le Bitcoin, qui est par nature mieux structuré et plus établi que le LUNA de par son ancienneté, assure donc désormais la plus grosse part de la trésorerie de la LFG. Comme indiqué sur la figure ci-dessus, la fondation détient également 398,6 millions d'USDC et 151,2 millions d'USDT.

Pour diversifier davantage ses réserves afin de se consolider face à la volatilité du marché des cryptomonnaies, Terra prévoit également d'ajouter 100 millions de dollars d'AVAX, la cryptomonnaie de la blockchain Avalanche, à sa trésorerie.

Source : CoinGecko

Sources images - Fig. 1 : bitcointreasuries.net, Fig.2 : LFG Reserves

