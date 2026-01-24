Bitpanda annonce le lancement du trading d'actions et d'ETF sur sa plateforme

Alors que la rencontre entre le secteur des cryptomonnaies et la finance traditionnelle se confirme, les exchanges crypto s’adaptent en devenant de supers applications dédiées à l’investissement. Dans cette optique, Bitpanda annonce l’intégration imminente du trading de plus de 10 000 actions et ETF.

Bitpanda va intégrer le trading d'actions et d'ETF

La diversification s'impose comme l'un des secrets pour construire une stratégie d'investissement viable et opérationnelle, mais également comme la prochaine étape nécessaire vers laquelle doivent aller les plateformes d'échange de cryptomonnaies afin d'accompagner l'arrivée massive de la finance traditionnelle et de ses investisseurs.

Une réalité d'autant plus importante que les particuliers jusque-là amateurs d'investissements crypto se sont massivement tournés vers le marché des actions au cours de l'année écoulée. De quoi accélérer l'interconnexion entre ces deux univers, comme dans le cas de la plateforme Bitpanda qui vient d'annoncer l'intégration imminente du trading d'actions et de fonds négociés en bourse (ETF).

Une étape majeure selon son président et cofondateur, Eric Demuth, afin de poursuivre son ambition de proposer « la plus grande offre de crypto, d'actions et d'ETF d'Europe combinée dans une seule application » au sein de laquelle tous les investissements deviennent possibles.

Il y a onze ans, nous avons rendu la crypto simple et sécurisée pour tous. Maintenant, la prochaine évolution arrive pour Bitpanda et pour le marché financier : pour la première fois, nous réunissons tous les marchés et classes d'actifs dans une seule application. Eric Demuth

Environ 8 000 actions et 2 500 ETF proposés

Dans les faits, cette intégration entrera officiellement en vigueur le 29 janvier prochain, avec environ 8 000 actions et 2 500 ETF proposés qu'il sera également possible d'échanger sous une forme fractionnée, mais pas encore dans des versions tokenisées. Une retenue d'impôt automatique s'appliquera dès le premier jour pour les utilisateurs domiciliés en Autriche et en Allemagne.

En ce qui concerne les frais appliqués, Bitpanda prélèvera un taux fixe de 1 euro par action ou ETF, sans appliquer de frais de garde ou de paiement pour le flux d’ordres. Les dépôts et retraits resteront totalement gratuits.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une entrée en bourse de Bitpanda programmée pour la première moitié de cette année, sans plus de précision à l'heure actuelle. Une opération qui impliquerait une valorisation de cette entreprise crypto comprise entre 4 et 5 milliards d'euros, selon les dernières estimations disponibles.

Avec cette intégration des actions et des ETF, Bitpanda s'inscrit en bonne place dans la course actuelle des exchanges crypto pour proposer des super applications d'investissement désormais inscrites bien au-delà du seul marché des cryptomonnaies.

