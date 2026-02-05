Bitcoin sous les 60 000 dollars ? Probable à 75 % selon Kalshi

La chute vertigineuse du Bitcoin (BTC) pourrait continuer, selon les parieurs de Kalshi. Ils sont désormais 75 % à miser sur un passage du cours du BTC sous les 60 000 dollars.

Le Bitcoin pourrait passer sous les 60 000 dollars selon les utilisateurs de Kalshi

Comme un vent glacial d’hiver des cryptos… Le cours du Bitcoin a passé le seuil des 70 000 dollars aujourd’hui, une zone de prix qui le fait flirter avec son précédent record de 2021. Alors que l’écosystème s’interroge sur la poursuite de cette chute, le peuple de Kalshi a parlé.

Selon les paris sur le cours du Bitcoin, il y a 75 % de chance que la cryptomonnaie passe sous les 60 000 dollars d’ici à la fin de l’année. Une vision pessimiste, qui s’inscrit dans une semaine particulièrement morose pour la plus grande cryptomonnaie : elle chute de 20,6 % sur les 7 derniers jours :

Un début d’année difficile pour le cours du Bitcoin

Le sentiment général est confirmé par le Fear & Greed Index, qui a basculé dans une zone de « peur extrême » cette semaine.

Jusqu’où ira la chute du Bitcoin ?

Preuve de cette ambiance maussade, la plupart des analystes crypto parient désormais sur une chute du cours du Bitcoin. Les trésoreries d’entreprise en BTC sont aujourd’hui largement dans le rouge, après avoir fait les gros titres en 2025.

Un indicateur universellement surveillé est l’état des réserves de Strategy. Plusieurs analystes soulignent qu’une vente de la part de la plus grande trésorerie actuelle entraînerait un effet domino, qui pourrait faire plonger le cours de la plus grande cryptomonnaie.

Selon l’analyste de Cryptoast Prof Chaîne, le cours du BTC est encore loin d’avoir atteint son plus bas : il pourrait en effet s’arrêter dans une zone située au-dessus des 40 000 dollars :

Les seuils se situent actuellement dans une zone comprise entre 55 000 $ et 40 000 $, correspondant à une baisse potentielle de –56 % à –68 % depuis l’ATH d’octobre 2025.

Le plongeon du BTC ne semble donc pas fini et une phase de bear market prolongée semble être en train de s’installer.

Source : Kalshi

