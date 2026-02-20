Le Bitcoin (BTC) vient de connaître le pire début d'année de son histoire

Le pire début d’année de l’histoire du Bitcoin : la cryptomonnaie n’avait jamais connu un mois de janvier et février si négatif. Quand le cours du Bitcoin parviendra-t-il à se redresser ?

le 20 février 2026 à 11:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Le Bitcoin (BTC) vient de connaître le pire début d'année de son histoire
Bitcoin

Le cours du Bitcoin n’a jamais été aussi morose en début d’année

Si 2026 est loin d’être la seule année de baisse pour le Bitcoin, ce début d’année est le pire qu’ait connu la plus grande cryptomonnaie. Entre le 1er janvier et le 20 février, le BTC aura perdu 23 %. Pour comparaison, le cours du BTC n’avait chuté que de 3,6 % sur les 50 premiers jours de 2025.

Il faut remonter à 2018 pour trouver un début d’année comparable. Il y a 8 ans, le cours du BTC avait perdu 20 % sur les 50 premiers jours de l’année. 2015 avait également connu un scénario similaire. À l’époque, le cours du BTC avait commencé l’année à 314 dollars, mais il avait chuté de 22 % pour atteindre 243 dollars le 20 février.

💡 Retrouvez notre guide de survie pour traverser un bear market avec sérénité

Les montants en jeu à l’époque étaient bien sûr moindres. Au début de l’année 2015, la capitalisation totale du BTC dépassait juste les 27 milliards de dollars. Une somme dérisoire quand on la compare à la capitalisation actuelle du BTC, qui affiche 1 300 milliards de dollars. Au total, la cryptomonnaie aura perdu 424 milliards de dollars de capitalisation en l’espace des premiers 50 jours de 2026 :

Bitcoin capitalisation

La capitalisation du Bitcoin chute fortement depuis le début de l’année

Un marché qui a basculé dans la « peur extrême »

Le sentiment de marché reste très négatif en cette fin de mois de février. Le Fear and Greed Index rapporte ainsi que la tendance est à une « peur extrême » ces derniers jours. D’autant plus que la plupart des analystes s’accordent pour dire que le Bitcoin n’a pas touché son plus bas local. La cryptomonnaie pourrait de nouveau chuter et toucher les 55 000 dollars, selon une analyse récente de CryptoQuant.

👉 Pour aller plus loin – Il faudra s’armer de patience avant de voir le Bitcoin repartir en tendance haussière

Il faut se tourner du côté de Strategy pour trouver de l’optimisme. Le fondateur de l’entreprise, Michael Saylor, a déclaré le 10 février dernier qu’il restait optimiste, vent debout contre la morosité ambiante :

blockquote icon

 Les craintes que Strategy vende ses Bitcoins sont sans fondement. Nous achèterons du Bitcoin chaque trimestre, pour toujours.

Un enthousiasme rare, qui ne cache pas une réalité : le bear market est bien installé, et il pourrait encore durer.

Source : TradingView

 

