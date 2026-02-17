« Peur extrême » : le Crypto Fear and Greed Index touche de plus bas historiques

Dans le sillage d'une importante chute des prix, le Crypto Fear and Greed Index évolue actuellement sur des niveaux historiquement bas. Zommons sur cet indicateur, particulièrement révélateur du sentiment des investisseurs.

Le Crypto Fear and Greed Index creuse ses plus bas

Après avoir fortement baissé au cours des dernières semaines, le prix du Bitcoin (BTC) affiche aujourd'hui 68 000 dollars lors de l'écriture de ces lignes, en recul de 0,5 % au cours des dernières 24 heures.

Dans ce contexte, le célèbre indicateur « Crypto Fear and Greed Index » est particulièrement révélateur du sentiment des investisseurs. Actuellement entre 10 et 13 selon les sources de données, nous sommes sur des niveaux historiquement bas, particulièrement caractéristiques d'une « Peur extrême ».

🧑‍🏫 Qu’est-ce que le Crypto Fear and Greed Index et comment l'interpréter ?

Plus encore, tandis que cet indicateur n'a pas dépassé les 61 depuis le début de l'année, il a même touché 5 la semaine dernière, ce qui correspond à un plus bas historique :

Évolution du Crypto Fear and Greed Index depuis le début de l'année

Si l'indicateur semble se stabiliser pour le moment, c'est uniquement parce que le marché n'a pas encore atteint de nouveaux points bas ces derniers jours.

Pourtant, avec une chute de près de 47 % depuis son dernier plus haut historique (AHT), le BTC a vu sa capitalisation tomber à moins de 1 340 milliards de dollars. Dès lors, cela a poussé l'actif en dehors du top 10 des plus grandes capitalisations au monde, et ce dernier évolue désormais à la 13e place, entre Broadcom et Berkshire Hathaway.

De son côté, la capitalisation totale crypto est retombée à 2 435 milliards de dollars, soit un niveau équivalent à celui du début du mois de novembre 2024, juste avant les résultats de l'élection présidentielle américaine.

👉 Pour aller plus loin — Comment affronter un bear market ?

Tandis que le Crypto Fear and Greed Index est rarement allé creuser aussi profondément, l'action des prix au cours des prochaines semaines sera à surveiller attentivement, toute nouvelle continuation baissière pouvant dès lors précipiter cet indicateur vers de nouveaux plus bas.

