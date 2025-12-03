Bitcoin (BTC) : Manque de demande spot ? Analyse on-chain avec Prof. Chaîne

Les données on-chain de Bitcoin récentes signalent un momentum baissier maintenu sur les échelles de temps à court et long terme. Avec des flux entrants presque nuls en fin novembre et début décembre, on ne peut pas attendre des ETF BTC spot qu'ils stimulent de manière sérieuse un rebond du Bitcoin. Découvrez ce que l'analyse on-chain nous révèle.

Le plongeon du Bitcoin

Alors que le cours du BTC lutte pour se maintenir au-dessus des 90 000 $, les probabilités d'un dead cat bounce se font de plus en plus grandes.

En effet, depuis que le marché a mis le pied dans le territoire du bear market, la demande - notamment sur les marchés spot - manque à l'appel et empêche le bitcoin d'effectuer un rebond solide.

Que nous disent les flux récents sur le comportement des participants ? On fait le point ensemble !

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Momentum baissier soutenu

Le mois de novembre 2025 a enregistré une performance baissière importante (-17,5%) pour le cours du BTC, similaire au mois de février de la même année.

Si l'ampleur de cette baisse reste modérée par rapport aux marchés baissiers précédents, l'impact provoqué sur la psychologie des investisseurs demeure conséquent, avec un sentiment passant de l'euphorie au pessimisme soutenu en quelques semaines.

Ce contexte empêche le maintien du biais haussier des investisseurs, ce qui se ressent dans les flux d'offre / demande des différents marchés spot et futures du BTC.

Figure 2 : Performance mensuelle du BTC

Le modèle on-chain Bitcoin Momentum Oscillator, ou BMO, mentionné lors de nos précédentes analyses condense les signaux de rentabilité du marché afin d'estimer la position cyclique du BTC et l'état d'avancement de la dynamique en cours.

La valeur 1 indique que le momentum haussier du marché atteint son paroxysme, avec une rentabilité très élevée et un comportement de prise de profit intense, qui s'exprime aux abords des sommets locaux et cycliques ;

La valeur -1 indique que le momentum baissier du marché atteint sa limite, avec une rentabilité très basse et un comportement de prise de perte intense, qui participe à former les creux locaux et cycliques.

Depuis le début du mois de novembre, le BMO enregistre une valeur de -0,33, un signal baissier modéré indiquant que la tendance à long terme du BTC continue de se dégrader.

Historiquement, ces transitions accompagnent en territoire baissier accompagnent la fin des tendances haussières du marché du Bitcoin, qui donne le pas à une période de baisse prolongée de son cours.

Figure 3 : Modèle Bitcoin Momentum Oscillator

Concernant la dynamique récente, le ratio STH-SOPR permet de suivre le comportement de dépenses des derniers entrants pour jauger la force du momentum à court terme.

Au dessus de 1, les investisseurs à court terme réalisent des profits, au sein d'un contexte optimisme et haussier ;

En deçà de 1, les investisseurs à court terme réalisent des pertes, au sein d'un contexte pessimiste et baissier.

Avec le maintien de cet indicateur sous 1 depuis la perte du seuil des 100 000 $, le momentum à court terme reste baissier et les investisseurs à court terme sont incapable de sortir la tête de l'eau.

Figure 4 : Ratio STH-SOPR du BTC

Une demande limitée pour le Bitcoin ?

Lors de notre analyse de la semaine passée, nous estimions que la pression de vente sur les exchanges et les ETF bitcoin s’estompait, sans qu'aucun flux de demande majeur ne se manifeste.

Du côté des ETF BTC spot, le constat reste identique :

la pression de vente des dernières semaines a bel et bien ralentit, facilitant la stabilisation du marché ;

les flux entrants de fin novembre et début décembre sont presque nuls, confirmant que les acheteurs institutionnels hésitent à s’exposer de nouveau au Bitcoin.

Pour le moment, on ne peut pas attendre des ETF qu'ils stimulent de manière sérieuse un rebond du BTC, et ce malgré le fait que le géant de la gestion d'actifs Vanguard autorise désormais les ETF crypto.

Figure 5 : Flux nets des ETF BTC spot

Concernant les exchanges centralisés spot, la réduction de la pression de vente s'est transformée en flux de demande modéré, situé entre 1000 BTC et 500 BTC par jour au cours des derniers jours.

La tendance semble toutefois ralentir. Il faudra suivre de près cette dynamique dans les jours et semaines à venir pour estimer si la pression de demande des exchanges centralisés spot s’accentue ou non.

Figure 6 : Flux nets des exchanges centralisés spot

Sur les marchés futures de Bybit et Binance, les flux nets sont au point mort, s'équilibrant de sorte à ce qu'aucun biais directionnel ne se manifeste de manière claire.

Pour le moment, les spéculateurs semblent partagés entre l'ouverture de nouveaux ordres long et short, alors que la volatilité met à mal les positions à fort effet de levier.

Figure 7 : Flux nets des exchanges centralisés futures

Enfin, il existe désormais un amas de liquidité majeur au-dessus du prix actuel, qui alimente les espoirs de reprise haussière, potentiellement catalysée par un short squeeze.

Si le cours parvient à remonter assez haut pour forcer la liquidation des shorts positionnés jusqu’à 100 000 $, cela pourrait relancer la dynamique haussière. Peut-être reste-t-il encore un espoir pour la tendance haussière du BTC, tandis que les positions long se font liquider sur le court terme.

Figure 8 : Carte thermique de liquidités futures

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

En résumé, les données on-chain récentes signalent un momentum baissier du BTC maintenu sur les échelles de temps à court et long terme.

Avec des flux entrants presque nuls en fin novembre et début décembre, on ne peut pas attendre des ETF qu'ils stimulent de manière sérieuse un rebond du BTC.

Concernant les exchanges centralisés spot, la réduction de la pression de vente s'est transformé en flux de demande modéré, situé entre 1000 BTC et 500 BTC par jour.

Sur les marchés futures de Bybit et Binance, les flux nets sont au point mort, s'équilibrant de sorte à ce qu'aucun biais directionnel ne se manifeste de manière claire.

Enfin, un amas de liquidité short majeur situé aux abords des 100 000 $ alimente les espoirs de reprise haussière, potentiellement catalysée par un short squeeze.

Sources – Figures 1 à 8 : Glassnode

